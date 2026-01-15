Шкільні канікули в Києві мають продовжити або встановити до 1 лютого 2026р - Свириденко

Прем'єр-міністр Україна Юлія Свириденко заявляє, що у Києві Міністерство освіти і науки і Київська міська державна адміністрація (КМДА) мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

"У Києві Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Рішення не поширюється на дитячі садки", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у четвер.

За її словами, Міносвіти разом з обласними військовими адміністраціями (ОВА) мають визначити необхідність для усіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року — залежно від безпекової ситуації в регіоні.

У свою чергу заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко написав у Facebook: "Орієнтир для студентів і співробітників - офіційні повідомлення вашого університету та рішення, ухвалені на рівні області/громади".

Водночас, він зазначив, що державні університети Києва не припиняють роботу як публічні інституції.

"Команди закладів залишаються на зв’язку, забезпечують необхідну підтримку студентам, працівникам і викладачам, за потреби розширюють роботу пунктів незламності та інших сервісів допомоги для університетських спільнот і людей поруч. Ми Міністерство освіти і науки України координуємо ці заходи та мобілізуємо необхідні ресурси", - наголосив Трофименко.