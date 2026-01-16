Інтерфакс-Україна
Події
12:56 16.01.2026

Українці в морозну погоду частіше купляють засоби для прибирання снігу, автомобільні омивачі й термобілизну – "Епіцентр"

Компанія "Епіцентр" зафіксувала зумовлені складними погодними умовами підвищені продажі засобів для прибирання снігу, сезонні автомобільні товари та зимовий одяг, попит на товари для енергонезалежності – стабільно високий.

"Через складні погодні умови в січні зафіксовано ажіотажний попит на інструменти для прибирання снігу та протиожеледні засоби. Лише за перші два тижні місяця в мережі "Епіцентру" було реалізовано стільки ж снігових лопат, скільки за весь 2025 рік, а обсяги продажу реагентів для боротьби з ожеледицею майже досягли річних показників минулого року", – повідомила пресслужба компанії.

Крім того, на 500% виросли продажі в категоріях омивачів, розморожувачів, автомобільних лопат, скребків тощо.

Через холодну погоду українці також активно інвестують у зимовий гардероб, зокрема дитячий. Згідно з аналітичними даними "Епіцентру", порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на термобілизну зріс на 503%, головні убори, снуди та рукавиці – на 325%, зимове взуття – на 322%, верхній одяг – на 202%.

Водночас у перші два тижні січня суттєво зросли обсяги продажу санок, льодянок та тюбінгів – на 400% порівняно з показниками за весь 2025 рік. Серед інших товарів для дозвілля популярним стало спорядження для зимової риболовлі – попит зріс в 11 разів у порівнянні з минулим роком.

За даними компанії "Епіцентр", попит на товари для енергонезалежності суттєво росте з жовтня 2025 року.

"Відбувається поступовий перехід українців від тимчасових рішень до капітальних інверторних систем та акумуляторів. Якщо у 2024 році було зафіксовано пікові продажі, то наприкінці 2025 року компанія побачила додатковий приріст на 75%. Водночас споживачі, які проживають в орендованому житлі або не мають можливості для стаціонарного монтажу, дедалі частіше обирають портативні зарядні станції", – йдеться у повідомленні.

Так, продажі зарядних станцій у жовтні 2025 року зросли майже у 10 разів проти вересня, а в грудні попит утричі перевищив жовтневі показники, повідомили аналітики компанії. Загалом інтерес до зарядних станцій перевищує базові показники минулого року більш ніж у 12 разів, до павербанків – уп’ятеро.

Виторг від продажу генераторів за останні три місяці 2025 року становив 78% від річного показника в цій товарній групі, зазначив "Епіцентр". Крім того, з 13 січня 2026 року спостерігається різкий стрибок попиту, насамперед у Києві та центральних регіонах країни.

Зростання попиту демонструють й інші категорії товарів, зокрема туристичні плитки, пальники і газові балони –на 400%, акумуляторні лампочки – на 270%, ліхтарики – на 139%, акумуляторні настільні лампи – на 103% у порівнянні з минулим роком.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на початок 2026 року мережа ритейлера об’єднує 72 ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #покупки #епіцентр #мороз

