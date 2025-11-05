Інтерфакс-Україна
Економіка
14:25 05.11.2025

Продажі новорічних товарів у "Епіцентрі" виросли на 40%

2 хв читати
Продажі новорічних товарів у "Епіцентрі" виросли на 40%

Обсяги реалізації новорічного асортименту в мережі торгових центрів "Епіцентр" цьогоріч майже на 40% перевищують продажі аналогічного періоду минулого року, повідомляє пресслужба рітейлера.

"Ми бачимо, що цьогоріч українці особливо прагнуть позитивних емоцій і намагаються подарувати радість дітям та близьким. Святкове оформлення оселі, ялинкові прикраси чи добрі подарунки - це своєрідна емоційна терапія, яка допомагає відчути стабільність і віру в краще", - зазначає Світлана Лісанті, директорка напрямку, що відповідає за товари для свят в мережі "Епіцентр". 

Зокрема, станом на 3 листопада, динаміка продажів новорічних товарів у мережі "Епіцентр" була на 38% вищою у порівнянні із 2024 роком.

Серед найпопулярніших товарів цього сезону: декоративні гноми, благодійні фігурки "Ангелятко добрих справ", скляні підвіски у вигляді лелек, штучні ялинки та електричні гірлянди. Також українці активно купують набори прикрас на ялинку, скляні підвіски у вигляді жаб, півників та книг, новорічні кулі та м’яких декоративних оленів. У "Епіцентрі" також очікують ближче до свят підвищення попиту на штучні ялинки, гірлянди, набори пластикових куль для ялинки, колекційні прикраси, м’які іграшки та символи Нового року.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на жовтень 2025 року мережа ритейлера об’єднує 72 ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #продаж #новий_рік #епіцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:45 04.11.2025
"Інтерпайп" за 6 міс. знизив продаж залізничної продукції у Європі та України і наростив в інших країнах включно

"Інтерпайп" за 6 міс. знизив продаж залізничної продукції у Європі та України і наростив в інших країнах включно

13:38 23.10.2025
СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще 9 ділків з продажу "трофейної" зброї в Україні

СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще 9 ділків з продажу "трофейної" зброї в Україні

12:17 20.10.2025
Чверть українців продавали щось онлайн, 4% роблять це постійно - опитування

Чверть українців продавали щось онлайн, 4% роблять це постійно - опитування

13:20 14.10.2025
СБУ та Нацполіція викрили 12 учасників наркосиндикату, який торгував важкими психотропами по всій країні

СБУ та Нацполіція викрили 12 учасників наркосиндикату, який торгував важкими психотропами по всій країні

12:10 14.10.2025
"Епіцентр" відкрив третій парк розваг в Київській області

"Епіцентр" відкрив третій парк розваг в Київській області

11:45 13.10.2025
Попит на товари автономного енергозабезпечення виріс вчетверо – Епіцентр

Попит на товари автономного енергозабезпечення виріс вчетверо – Епіцентр

20:29 08.10.2025
Мінекономіки обговорило з ЄБРР можливий продаж міноритарних часток у держкомпаніях

Мінекономіки обговорило з ЄБРР можливий продаж міноритарних часток у держкомпаніях

18:46 07.10.2025
У ТРЦ Епіцентр в Чабанах запрацювала інноваційна "Капсула сортування"

У ТРЦ Епіцентр в Чабанах запрацювала інноваційна "Капсула сортування"

15:35 07.10.2025
Діджиталізований пункт сортування відходів відкрився на території ТРЦ "Епіцентр" у Чабанах

Діджиталізований пункт сортування відходів відкрився на території ТРЦ "Епіцентр" у Чабанах

20:32 06.10.2025
Цифровий асистент Help-bot від Епіцентру отримав новий функціонал

Цифровий асистент Help-bot від Епіцентру отримав новий функціонал

ВАЖЛИВЕ

Наглядова рада Ощадбанку обрала головою правління Каціона – заступника з питань корпоративного бізнесу

"Укрзалізниця" має чистий збиток за 9 міс.-2025 7,2 млрд грн і пропонує ріст вантажних тарифів у 2026 р. на 41,5%

Держлісагентство розбудовує лісонасіннєві центри з перспективою мати в 2,5 рази більше сіянців та експортувати 50%

Дебютне лідар-сканування українських лісів може розпочатися вже 2026 р. – голова Держлісагентства

НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу на 2026р. в 786,74 грн/МВт*год, для зеленої металургії – в 428,63 грн/МВт*год

ОСТАННЄ

Україна повинна переглянути механізм проведення аукціонів з ВДЕ – Пакет розширення

"Укрзалізниця" планує підвищити ціни на СВ та 1-й клас Інтерсіті

Україні не вдасться відновити 30-40% газовидобутку протягом ОЗП – директор ЦДЕ

Наглядова рада Ощадбанку обрала головою правління Каціона – заступника з питань корпоративного бізнесу

Велика Британія та Україна розширять співпрацю у сфері фінмеханізмів через британські програми розвитку бізнесу

Україна повинна поступово скасовувати цінові обмеження на енергоринку та ПСО на суб'єктів газової сфери – Пакет розширення

14% агробізнесу в 2025 р. стикалися з корупцією

Мінрозвитку відібрало 9 проєктів у рамках відновлення України, перемогли заявки "Руху без бар'єрів" і фабрики-кухні

"Укрзалізниця" має чистий збиток за 9 міс.-2025 7,2 млрд грн і пропонує ріст вантажних тарифів у 2026 р. на 41,5%

Держлісагентство розбудовує лісонасіннєві центри з перспективою мати в 2,5 рази більше сіянців та експортувати 50%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА