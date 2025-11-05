Продажі новорічних товарів у "Епіцентрі" виросли на 40%

Обсяги реалізації новорічного асортименту в мережі торгових центрів "Епіцентр" цьогоріч майже на 40% перевищують продажі аналогічного періоду минулого року, повідомляє пресслужба рітейлера.

"Ми бачимо, що цьогоріч українці особливо прагнуть позитивних емоцій і намагаються подарувати радість дітям та близьким. Святкове оформлення оселі, ялинкові прикраси чи добрі подарунки - це своєрідна емоційна терапія, яка допомагає відчути стабільність і віру в краще", - зазначає Світлана Лісанті, директорка напрямку, що відповідає за товари для свят в мережі "Епіцентр".

Зокрема, станом на 3 листопада, динаміка продажів новорічних товарів у мережі "Епіцентр" була на 38% вищою у порівнянні із 2024 роком.

Серед найпопулярніших товарів цього сезону: декоративні гноми, благодійні фігурки "Ангелятко добрих справ", скляні підвіски у вигляді лелек, штучні ялинки та електричні гірлянди. Також українці активно купують набори прикрас на ялинку, скляні підвіски у вигляді жаб, півників та книг, новорічні кулі та м’яких декоративних оленів. У "Епіцентрі" також очікують ближче до свят підвищення попиту на штучні ялинки, гірлянди, набори пластикових куль для ялинки, колекційні прикраси, м’які іграшки та символи Нового року.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на жовтень 2025 року мережа ритейлера об’єднує 72 ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).