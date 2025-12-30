Інтерфакс-Україна
Події
12:38 30.12.2025

В Україні на Новий рік буде сніжна та морозна погода

1 хв читати
В Україні на Новий рік буде сніжна та морозна погода

В Україні у середу, 31 грудня, очікується невеликий сніг (на півдні та південному сході країни місцями), на дорогах місцями ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах до 13° морозу; вдень 2-7° морозу, на півдні країни від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві у середу невеликий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень близько 5° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 31 грудня найвища температура вдень була 8,2° в 1925р., найнижча вночі -30,0° в 1895р.

В Україні у четвер, 1 січня, без істотних опадів, лише в західних областях невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13° морозу, вдень 5-10° морозу; на півдні країни вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві у четвер без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 7-9° морозу.

Теги: #новий_рік #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:03 29.12.2025
Справжня передноворічна погода прийшла в Україну - 30-31 грудня будуть зі снігом, легким морозом та ожеледицею

Справжня передноворічна погода прийшла в Україну - 30-31 грудня будуть зі снігом, легким морозом та ожеледицею

13:05 28.12.2025
Початок останнього тижня в 2025 році буде сніжним, але не надто холодним, на дорогах ожеледиця

Початок останнього тижня в 2025 році буде сніжним, але не надто холодним, на дорогах ожеледиця

13:02 26.12.2025
В Україні на вихідних очікується снігова та морозна погода

В Україні на вихідних очікується снігова та морозна погода

13:22 25.12.2025
Справжня зима зі снігом та хуртовинами йде в Україну

Справжня зима зі снігом та хуртовинами йде в Україну

12:42 22.12.2025
Мокрий сніг очікується в Україні у вівторок, напередодні Різдва різко похолодає, без опадів

Мокрий сніг очікується в Україні у вівторок, напередодні Різдва різко похолодає, без опадів

12:44 20.12.2025
В Україні в неділю та понеділок – без істотних опадів, місцями туман

В Україні в неділю та понеділок – без істотних опадів, місцями туман

13:09 18.12.2025
В Україні в наступні дві доби без опадів, місцями туман

В Україні в наступні дві доби без опадів, місцями туман

21:44 17.12.2025
Маланка-Витинанка: Нова пошта запустила цьогорічне святкове пакування

Маланка-Витинанка: Нова пошта запустила цьогорічне святкове пакування

16:23 16.12.2025
Новорічний стіл українців за рік подорожчав на 10% - до 3980 грн - науковці

Новорічний стіл українців за рік подорожчав на 10% - до 3980 грн - науковці

13:09 15.12.2025
Опади найближчими днями в Україні не очікуються, лише на Лівобережжі пройде невеликий мокрий сніг

Опади найближчими днями в Україні не очікуються, лише на Лівобережжі пройде невеликий мокрий сніг

ВАЖЛИВЕ

Лівий берег Києва 31 грудня можуть перевести на графіки погодинних відключень – експерт

У Києві застосовані екстрені відключення світла - "Укренерго"

Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році

Уряд достроково припинив повноваження члена НР НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми як представника держави

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

ОСТАННЄ

Свиноферма KSG Agro на Херсонщині в грудні 2025р. тричі потрапила під ворожий обстріл

Ворог окупував три села та просунувся в Мирнограді на Донеччині, а також на Сумщині – DeepState

На Чернігівщині оголосили обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл

На Одещині затримали двох підозрюваних у серії підпалів автомобілів

Лівий берег Києва 31 грудня можуть перевести на графіки погодинних відключень – експерт

Двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

СБС завдали масованого удару по базі пусків ударних БпЛА в Донецькому аеропорту

Порошенко передав захисникам нові комплекси протидії дронам

Міноборони почало тестувати систему цифровізованого управління продовольчим забезпеченням

Після атаки залишились без світла понад 75 тис. споживачів на Чернігівщині, є знеструмлення на Харківщині і Сумщині – Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА