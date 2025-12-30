В Україні на Новий рік буде сніжна та морозна погода

В Україні у середу, 31 грудня, очікується невеликий сніг (на півдні та південному сході країни місцями), на дорогах місцями ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах до 13° морозу; вдень 2-7° морозу, на півдні країни від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві у середу невеликий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень близько 5° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 31 грудня найвища температура вдень була 8,2° в 1925р., найнижча вночі -30,0° в 1895р.

В Україні у четвер, 1 січня, без істотних опадів, лише в західних областях невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13° морозу, вдень 5-10° морозу; на півдні країни вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві у четвер без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 7-9° морозу.