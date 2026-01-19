Правоохоронці припинили схему з подрібнення бізнесу й відшкодували в держбюджет 25 млн грн податків

Прокурори Офісу генерального прокурора викрили організовану групу, яка через "дроблення" бізнесу ухилялася від сплати податків на суму понад 25 млн грн у сфері фуд-рітейлу на Закарпатті, повідомила пресслужба Офісу в телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, у понад 50 магазинах мережі продаж товарів оформлювався через майже 50 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі. Більшість таких підприємців - родичі засновників або працівники торговельної мережі. Компанія працювала під трьома брендами, однак фактичний контроль за фінансами, персоналом і товарообігом залишався у службових осіб. Для маскування схеми укладали удавані договори франшизи та зареєстрували в офісі підприємства робоче місце адвоката.

За інформацією правоохоронців, обсяг реалізованої продукції перевищив 100 млн грн, сума ухилення від сплати ПДВ та податку на прибуток - понад 25 млн грн.

Під час слідства вилучено електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки ФОПів і фінансову документацію. До державного бюджету повністю відшкодовано понад 25 млн грн несплачених податків. Використання підконтрольних ФОПів у мережі припинено.

Двом організаторам схеми, один з яких є директор, бухгалтеру та виконавчому директору, який має статус адвоката, наразі повідомлено про підозру.

Глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подякував генеральному прокурору за приклад протидії схемі з подрібнення бізнесу для ухилення від оподаткування.

"Неодноразово наголошував: дроблення бізнесу – це погана ідея! І ось наочний результат. Викрито організовану групу, яка через "дроблення" бізнесу ухилялася від сплати податків у сфері фуд-рітейлу на Закарпатті. Понад 50 магазинів, які працювали через майже 50 "своїх" ФОПів. Підсумок передбачуваний: організована група, підозри і понад 25 млн грн податків, які все одно довелося повернути державі", - написав він у Телеграм.

Гетманцев адресно згадав мережу магазинів та супермаркетів "Маркетопт", яка працює в Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях, а також закликав усіх підприємців перейти в законне поле діяльності, припинити дроблення бізнесу та сплачувати всі податки.