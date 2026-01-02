Ринок провайдерів фіксованого інтернету за 11 міс-2025 збільшив сплату податків на 48,5%

Ринок провайдерів фіксованого інтернету за січень-листопад 2025 року сплатив до державного бюджету на 48,5% більше податків, ніж у 2024 році –6,1 млрд грн, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у п’ятницю у Телеграм.

За його даними, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір (ВЗ) зросли на 61% - до 1,9 млрд грн, податок на прибуток - на 25,8%, до 0,6 млрд грн, а податок на додану вартість (ПДВ) склав 3,27 млрд грн, що на 58,1% більше, ніж торік.

Рівень сплати ПДВ також збільшився на 1,1% - до 9,71%.

Середня заробітна плата у сфері фіксованого інтернету зросла на 26,9% та склала у жовтні 2025 року 17,9 тис. грн, зазначив Гетманцев.

"Водночас, окремі оператори не припинили подрібнення, а робота БЕБ щодо припинення злочинів у цій сфері та притягнення до відповідальності винних осіб поки не набула системного характеру", - зауважив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

За інформацією національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК), доходи ринку фіксованого інтернету за І півріччя 2025 року зросли на 3% — до 12,1 млрд грн, середній дохід на користувача (ARPU) — на 3,5% — до 237,8 грн, а кількість ліній скоротилась на 0,5% — до 8,4 млн. У сільській місцевості налічувалося 2,5 млн ліній, що на 7,1% більше, а доступність фіксованого інтернету зросла до 17 тис. населених пунктів (без урахування ТОТ).