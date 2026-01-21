Інтерфакс-Україна
Телеком
17:59 21.01.2026

"Київстар" повідомив про роботу 70% мережі у штатному режимі

"Київстар" повідомив про роботу 70% мережі у штатному режимі
Фото: https://t.me/mzu_official

У штатному режимі станом на зараз працює 70% мережі найбільшого українського оператора мобільного зв’язку "Київстар", а загальна її доступність зберігається на рівні 88,5%, повідомила компанія у середу.

У "Київстар" зазначили, що понад 19% базових станцій забезпечують зв’язок завдяки автономному живленню, зокрема, акумуляторам та генераторам.

"В окремих регіонах знеструмлення насправді суттєві, водночас мережа продовжує працювати завдяки резервному живленню", – пояснив оператор та додав, що водночас на сьогодні менше 12% базових станцій наразі тимчасово недоступні.

"Ми робимо все можливе, щоб зберегти зв’язок для максимальної кількості абонентів . Усі технічні команди "Київстар" працюють у надзвичайно складних умовах, цілодобово реагуючи на будь-які нештатні ситуації", – наголосив "Київстар".

Напередодні, СЕО компанії Олександр Комаров на дискусії в Українському домі у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму повідомляв, що інфраструктура "Київстар" після останніх масованих російських ударів по енергетиці у дев’яти областях наразі знеструмлена на 40-60%, але компанії вдається забезпечувати роботу більш ніж 90% сайтів завдяки генераторам та акумуляторним батареям.

"Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів – це на 3,6% менше, ніж за попередній рік, водночас кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% – до 15 млн.

Компанія у третьому кварталі 2025 року отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% - до $171 млн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виведення "Київстару" на біржу був його 100%-м власником.

