Керуючий партнер Diligent Capital Partners Пасько повернувся в наглядову раду "Київстару" замість Газіна

Членом наглядової ради найбільшого українського оператора зв’язку "Київстар" у якості представника його мажоритарного акціонера VEON знову став керуючий партнер Diligent Capital Partners Даніїл Пасько, він замінив Геннадія Газіна, який перебував на цій посаді з 28 квітня 2023 року по 4 грудня 2025 року.

Згідно з повідомленням "Київстару" у системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Паська, який вже був у наглядовій раді з грудня 2020 року по липень 2022-го, цього разу призначено на період до 28 квітня 2026 року.

Протягом останніх п’яти років Пасько також обіймає посаду директора, члена ради директорів "ОЛСІДЗ С.А." (Allseeds S.A., Люксембург) та члена наглядової ради банку "Південний " (Україна).

Окрім того з квітня 2021 року по вересень 2025-го він був директором підприємства з розвитку ТОВ "Тандем-2002 " (Україна), а з квітня 2022-го по теперішній час обіймає посаду голови наглядової ради благодійної організації "Благодійний фонд Діти Героїв".

На його сторінці у Linkedin зазначається, що з червня 2015 по серпень 2017 року Пасько також був головою наглядової ради, консультантом з вибудови корпоративного управлiння у "Новій Пошті".

Як повідомлялося, Газін з червня 2020 року до червня 2022 року очолював раду директорів материнської компанії "Київстару" VEON, а потім його було обрано головою наглядової ради "Київстару".

У квітні 2023 року "Київстар" продовжив на три роки повноваження всіх семи членів наглядової ради. Тоді у наглядовій раді залишився і Газін.

Газін народився у Житомирі, громадянин США. Має досвід роботи в Bell Communications Research та General Dynamics, понад 14 років працював у McKinsey&Company, зокрема старшим партнером, був одним із лідерів напряму телекомунікацій, медіа та нових технологій.

Крім цього, з 2007 до 2012 року був СЕО компанії EastOne Group, яка об’єднує активи українського бізнесмена Віктора Пінчука, входить до складу директорів кількох американських та українських AI&IT компаній, таких як Zibra AI, PAWA, Greenscreens.

"Київстар" у третьому кварталі 2025 року отримав прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% – до $171 млн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виводу "Київстару" на біржу був 100% його власником.