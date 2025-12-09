Інтерфакс-Україна
Телеком
10:20 09.12.2025

Керуючий партнер Diligent Capital Partners Пасько повернувся в наглядову раду "Київстару" замість Газіна

2 хв читати

Членом наглядової ради найбільшого українського оператора зв’язку "Київстар" у якості представника його мажоритарного акціонера VEON знову став керуючий партнер Diligent Capital Partners Даніїл Пасько, він замінив Геннадія Газіна, який перебував на цій посаді з 28 квітня 2023 року по 4 грудня 2025 року.

Згідно з повідомленням "Київстару" у системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Паська, який вже був у наглядовій раді з грудня 2020 року по липень 2022-го, цього разу призначено на період до 28 квітня 2026 року.

Протягом останніх п’яти років Пасько також обіймає посаду директора, члена ради директорів "ОЛСІДЗ С.А." (Allseeds S.A., Люксембург) та члена наглядової ради банку "Південний " (Україна).

Окрім того з квітня 2021 року по вересень 2025-го він був директором підприємства з розвитку ТОВ "Тандем-2002 " (Україна), а з квітня 2022-го по теперішній час обіймає посаду голови наглядової ради благодійної організації "Благодійний фонд Діти Героїв".

На його сторінці у Linkedin зазначається, що з червня 2015 по серпень 2017 року Пасько також був головою наглядової ради, консультантом з вибудови корпоративного управлiння у "Новій Пошті".

Як повідомлялося, Газін з червня 2020 року до червня 2022 року очолював раду директорів материнської компанії "Київстару" VEON, а потім його було обрано головою наглядової ради "Київстару".

У квітні 2023 року "Київстар" продовжив на три роки повноваження всіх семи членів наглядової ради. Тоді у наглядовій раді залишився і Газін.

Газін народився у Житомирі, громадянин США. Має досвід роботи в Bell Communications Research та General Dynamics, понад 14 років працював у McKinsey&Company, зокрема старшим партнером, був одним із лідерів напряму телекомунікацій, медіа та нових технологій.

Крім цього, з 2007 до 2012 року був СЕО компанії EastOne Group, яка об’єднує активи українського бізнесмена Віктора Пінчука, входить до складу директорів кількох американських та українських AI&IT компаній, таких як Zibra AI, PAWA, Greenscreens.

"Київстар" у третьому кварталі 2025 року отримав прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% – до $171 млн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виводу "Київстару" на біржу був 100% його власником.

Теги: #пасько #diligent_capital_partners #київстар #газін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 04.12.2025
"Київстар" анонсував підвищення тарифів для компенсації зростання вартості ключових ресурсів

"Київстар" анонсував підвищення тарифів для компенсації зростання вартості ключових ресурсів

13:18 01.12.2025
Мінцифри разом із "Київстаром" обрали модель Gemma від Google для тренування національної LLM

Мінцифри разом із "Київстаром" обрали модель Gemma від Google для тренування національної LLM

19:00 26.11.2025
"Сестринська" "Київстару" компанія QazCode разом з MeetKai розроблятиме локалізовані мовні моделі на основі ШІ

"Сестринська" "Київстару" компанія QazCode разом з MeetKai розроблятиме локалізовані мовні моделі на основі ШІ

16:50 26.11.2025
Гігабітний інтернет за 100 грн/місяць — спеціальна пропозиція від Київстар

Гігабітний інтернет за 100 грн/місяць — спеціальна пропозиція від Київстар

20:04 24.11.2025
Тестування супутникового зв'язку Starlink Direct to Cell відкрито усім абонентам "Київстар" в Україні

Тестування супутникового зв'язку Starlink Direct to Cell відкрито усім абонентам "Київстар" в Україні

09:59 20.11.2025
СЕО "Київстар" радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів через масові відключення

СЕО "Київстар" радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів через масові відключення

21:54 14.11.2025
Трафік в мережі "Київстар" після удару РФ по енергетиці 8 листопада зріс більш ніж на 10% – до рекорду – CEO

Трафік в мережі "Київстар" після удару РФ по енергетиці 8 листопада зріс більш ніж на 10% – до рекорду – CEO

21:42 14.11.2025
Трафік у мережі "Київстар" після удару РФ по енергетиці 8 листопада зріс на понад 10% - до рекорду - CEO

Трафік у мережі "Київстар" після удару РФ по енергетиці 8 листопада зріс на понад 10% - до рекорду - CEO

17:41 10.11.2025
"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

09:24 07.11.2025
АМКУ дозволив "Київстару" купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт

АМКУ дозволив "Київстару" купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт

ВАЖЛИВЕ

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

ОСТАННЄ

Процедура пришвидшеного бронювання в "Дії " діятиме до 1 лютого 2026 року — Мінцифри

monobank запустив сервіс продажу речей monoбазар у бета-режимі

ЄС оштрафував на $140 млн соцмережу Х Маска

Продажі чипів у світі наблизяться до $1 трлн у 2026р

Netflix купить активи Warner Bros. Discovery в рамках угоди на $72 млрд

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів на $1,16 млн

"Vodafone-Україна" інтегрує "Роумінг як вдома" в оновлені тарифи із 23 грудня

Райффайзен Банк впровадив HR&Payroll-систему та електронний кабінет для 6000 співробітників

ЗСУ ввели в експлуатацію цифрову систему "Бюджет" – міністр оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА