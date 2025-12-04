Інтерфакс-Україна
18:38 04.12.2025

"Київстар" анонсував підвищення тарифів для компенсації зростання вартості ключових ресурсів

"Київстар" анонсував підвищення тарифів для компенсації зростання вартості ключових ресурсів
Фото: https://t.me/mzu_official

Найбільший український оператор мобільного звʼязку "Київстар" з 18 грудня цього року та впродовж початку 2026 року поступово оновлюватиме певні тарифи для компенсації зростання вартості ключових ресурсів.

"З 18 грудня 2025 року та впродовж початку 2026 року поступово будуть оновлюватися умови деяких тарифів передплати, а починаючи з 1 січня 2026 року та впродовж кількох місяців — деяких контрактних та бізнес-тарифів", — повідомила компанія.

Зазначається, що впровадження цих умов відбувається через зростання вартості ключових ресурсів, зокрема, електроенергії для підприємств, яка у вечірні пікові години здорожчала на 60%.

Технічна спільнота ринку телекомунікацій "Мобільний звʼязок України" у Телеграм повідомила, що нові тарифи, серед іншого, торкнуться лінійки LOVE UA. Зокрема, LOVE UA База-— замість 150 грн стане 200 грн/4 тижні, LOVE UA Безлім 2024 – з 225 грн до 300 грн, LOVE UA Пісня 2024 – з 250 грн до 300 грн, LOVE UA Світло 2024 – з 200 грн до 260 грн, LOVE UA Світло 2024 (з суперсилою Економія) – з 150 грн до 200 грн, а тариф LOVE UA Свобода 2024 – 125 грн до 190 грн.

Серед інших змін оператор повідомив про розширення з 18 грудня дії "Роумінг як вдома" з 28 до 32 країн за рахунок Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну та Кіпру.

Для абонентів за кордоном з 1 січня будуть введені роумінгові ліміти 2 тис. грн та 4 тис. грн, що допоможе уникати непередбачених витрат на інтернет.

Як повідомлялося, "Київстар" у третьому кварталі 2025 року отримав прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше ніж у третьому кварталі 2024 року, а у доларах зростання становило 20,4% – до $171 млн.

Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів, це на 3,6% менше, ніж роком раніше, але кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% - до 15 млн.

