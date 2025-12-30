Інтерфакс-Україна
Телеком
14:47 30.12.2025

Послугу розлучення онлайн в "Дії" буде запущено в I кв. 2026р - Федоров

Фото: https://t.me/zedigital/

Послугу розлучення онлайн в "Дії" буде запущено в першому кварталі 2026 року, прогнозує перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ми вже прийняли все необхідне нормативно. Закінчимо процес запуску цієї послуги, думаю, в першому кварталі наступного року", - сказав Федоров в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів повідомив, що з 2026 року запроваджує послугу розірвання шлюбу онлайн через "Дію" для подружжя, що не має неповнолітніх дітей. Зокрема, після подання заяви "Дія" автоматично перевірить інформацію в реєстрах і через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна відкликати. Свідоцтво про розірвання шлюбу теж можна одержати в застосунку.

Пізніше народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") заявив, що послуга розлучення онлайн в "Дії" вплине на зростання кількості розірваних шлюбів в Україні.

Після цього Федоров і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявили, що послуга розлучення онлайн в "Дії" не буде стимулювати сам процес розірвання шлюбу.

У свою чергу, премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що послуга розлучення онлайн в "Дії" жодним чином не впливає на бажання людей розлучатися.

У травні 2024 року у мобільному застосунку "Дія" запустили бета-тест подання заяви про шлюб і його реєстрацію. Пізніше послугу було запущено повноцінно.

У вересні 2025 року в Міністерстві юстиції повідомили, що понад 14 тис. пар одружилися по відеозв’язку за рік існування послуги "Шлюб онлайн" у "Дії".

