Українці старше 40 років з 1 січня можуть замовити Скринінг здоров’я через "Дію" – Федоров

З 1 січня стартує ініційована Урядом програма Скринінг здоровʼя. Українці віком від 40 років мають змогу пройти безоплатне медичне обстеження, замовивши його через Дію, повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запрошення на скринінг надійде в застосунок Дія на 30-й день після вашого дня народження (якщо вам виповнилося 40 років або більше). Коли підтвердите участь у програмі – 2000 гривень надійдуть на вашу Дія.Картку впродовж кількох днів. Також можна оформити пластикову карту в банку-партнері та звернутися до ЦНАПу. Використати ці кошти вдасться лише на оплату скринінгу", - вказується у повідомленні.

Обрати заклад для проходження скринінгу можна на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Скринінг здоровʼя включає анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2-го типу та стану психічного здоров’я), фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти та ритму серця, антропометрія), лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок, а також індивідуальні рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я, а за потреби – призначення ліків чи направлення на подальші обстеження чи лікування.