Інтерфакс-Україна
Медицина
12:41 01.01.2026

Українці старше 40 років з 1 січня можуть замовити Скринінг здоров’я через "Дію" – Федоров

1 хв читати
Українці старше 40 років з 1 січня можуть замовити Скринінг здоров’я через "Дію" – Федоров

З 1 січня стартує ініційована Урядом програма Скринінг здоровʼя. Українці віком від 40 років мають змогу пройти безоплатне медичне обстеження, замовивши його через Дію, повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запрошення на скринінг надійде в застосунок Дія на 30-й день після вашого дня народження (якщо вам виповнилося 40 років або більше). Коли підтвердите участь у програмі – 2000 гривень надійдуть на вашу Дія.Картку впродовж кількох днів. Також можна оформити пластикову карту в банку-партнері та звернутися до ЦНАПу. Використати ці кошти вдасться лише на оплату скринінгу", - вказується у повідомленні.

Обрати заклад для проходження скринінгу можна на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Скринінг здоровʼя включає анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2-го типу та стану психічного здоров’я), фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти та ритму серця, антропометрія), лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок, а також індивідуальні рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я, а за потреби – призначення ліків чи направлення на подальші обстеження чи лікування.

Теги: #дія #скринінг_здоровя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:47 30.12.2025
Послугу розлучення онлайн в "Дії" буде запущено в I кв. 2026р - Федоров

Послугу розлучення онлайн в "Дії" буде запущено в I кв. 2026р - Федоров

17:01 29.12.2025
Онлайн вибори через "Дію" потребують законодавчих змін – 1-й віцепрем’єр

Онлайн вибори через "Дію" потребують законодавчих змін – 1-й віцепрем’єр

09:41 29.12.2025
Понад 22 тис. ветеранів уже подали заявки на компенсацію автоцивілки

Понад 22 тис. ветеранів уже подали заявки на компенсацію автоцивілки

14:26 24.12.2025
Уряд ухвалив постанову про можливість подання заяв на ліцензії у сфері грального бізнесу через портал "Дія"

Уряд ухвалив постанову про можливість подання заяв на ліцензії у сфері грального бізнесу через портал "Дія"

10:11 22.12.2025
Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

20:25 10.12.2025
Мапа xPON-провайдерів з'явиться в "Дії" - 1-й віцепрем’єр

Мапа xPON-провайдерів з'явиться в "Дії" - 1-й віцепрем’єр

15:06 08.12.2025
Процедура пришвидшеного бронювання в "Дії " діятиме до 1 лютого 2026 року — Мінцифри

Процедура пришвидшеного бронювання в "Дії " діятиме до 1 лютого 2026 року — Мінцифри

10:55 16.11.2025
В "Дії" вже подано понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку, Зеленський анонсував старт подачі через "Укрпошту"

В "Дії" вже подано понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку, Зеленський анонсував старт подачі через "Укрпошту"

16:19 15.11.2025
Зеленський: Уже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку

Зеленський: Уже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку

12:04 15.11.2025
Через велике навантаження при подачі заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки" "Дія" може працювати нестабільно - сервіс

Через велике навантаження при подачі заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки" "Дія" може працювати нестабільно - сервіс

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

Переселенці протягом 60 днів можуть отримувати послугу довготривалого меддогляду

Кабмін негативно оцінив роботу відстороненого голови Держлікслужби Ісаєнка в 2025р.

Медики прифронтових регіонів зможуть отримати житло в містах у радіусі до 30 км від місця роботи - Свириденко

Кабмін затвердив порядок реалізації програми медгарантій на 2026р - Свириденко

УЧХ реалізує програму реабілітації на Львівщині

Вакцина від ВПЛ розвезена до всіх центрів контролю та профілактики захворювань, доставка у Краматорськ затримана через бойові дії

Фармкомпанія "Здоров'я" через близькість фронту перевела частину співробітників на дистанційний режим

Комітет здоров'я нації підтримав доопрацьований законопроєкт про врегулювання обігу нікотинових паучів

Уряд дозволив продаж ліків на АЗС - МОЗ

Кабмін поклав виконання обов’язків голови Держлікслужби на заступника голови Короленка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА