Уряд ухвалив постанову про можливість подання заяв на ліцензії у сфері грального бізнесу через портал "Дія"

Кабінет міністрів прийняв постанову про можливість подання заяви на отримання ліцензії у сфері азартних ігор через портал "Дія", повідомив перший віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вже незабаром запустимо відповідну послугу. Компанії зможуть подавати заявки на отримання ліцензії онлайн, без паперів та візитів до держагентства PlayCity", – написав Федоров у Телеграм-каналі у середу.

За його словами, наразі рішення про видачу ліцензій прийматиме державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity, а компанії отримуватимуть повідомлення у "Дії".

На сайті Міністерства цифрової трансформації зазначається, що онлайн ліцензії зможуть оформити казино (офлайн чи онлайн), букмекерська діяльність, зали гральних автоматів, онлайн-покер, надання послуг у сфері азартних ігор та інші види діяльності у гральній сфері, що з’являтимуться в сервісі поступово.

У відомстві додали, що перший етап послуги планується запустити у 2026 році.

Федоров уточнив, що наступним завданням буде автоматизація процесу видачі ліцензій, коли рішення ухвалює система на підставі чітких критеріїв.