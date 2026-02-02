Інтерфакс-Україна
Телеком
11:31 02.02.2026

"Укрпошта" провела рестайлинг та оновила логотип за допомогою Spiilka Design Büro

Фото: Укрпошта

Національний поштовий оператор "Укрпошта" у 32-гу річницю створення презентував оновлений логотип, який поступово з’являтиметься у нових сервісах, поштоматах та відділеннях, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Сьогодні ми оновлюємо наш стиль. Новий логотип посилює українську ідентичність. Новий бренд поступово замінить старий і насамперед з’явиться там, де ми створюємо нове", - написав Смілянський у Телеграм-каналі в понеділок.

Гендиректор "Укрпошти" подякував компанії Spiilka Design Büro, яка допомогла розробити нову візуальну мову.

Зазначається, що символ присутності на мапі ("пін") у новому логотипі поступився місцем поштовому ріжку у формі літері "У" з відсилкою до української поштової культури 1918–1921 років.

Компанія нагадала, що до цього тричі змінювала логотип: 1992 року це був поштовий ріжок як символ інституції, що лише формувалася як українська пошта; 2009-го — летючий конверт і прагнення швидкості та модернізації; 2017-го — ріжок і "пін", що проголошували принцип "Укрпошта є всюди".

"Новий стиль працює від маленької іконки - і до постерів, білбордів, паковання, форми, транспорту, вивісок та всього іншого", — додали у Spiilka Design Büro.

"Укрпошта" наголосила, що ребрендинг 2026 року став завершенням масштабної внутрішньої трансформації, в рамках якої за останні роки компанія повністю автоматизувала сортувальні лінії, що збільшило рівень вчасної доставки до 95–98%, запустила оновлений застосунок "Укрпошта 2.0", масштабує мережу власних поштоматів та оновлює автопарк.

Як повідомлялося, компанія у четвертому кварталі 2025 року отримала чистий прибуток 257,9 млн грн, що на 69,2% більше, ніж за аналогічний період у 2024 році, за рахунок додаткового доходу від продажу майна підприємства, який становив 168 млн грн.

"Укрпошта" збільшила у четвертому кварталі виторг на 10,7 млн грн проти аналогічного показника у 2024 році – до 3 млрд 601,6 млн грн.

Компанія має понад 6 тис. відділень та 26 тис. точок обслуговування по всій Україні.

Теги: #укрпошта #ребрендинг

