Інтерфакс-Україна
Телеком
15:16 02.02.2026

Мінекономіки опублікувало перелік з 18 сайтів, що можуть порушувати права інтелектуальної власності

1 хв читати

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України розповсюдило перелік вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

Згідно з публікацією на сайті міністерства в понеділок, серед джерел, що можуть порушувати такі права: 15 сайтів з піратськими копіями медіа-контенту та три сайти зі шкільними підручниками чи готовими домашніми завданнями.

Деякі ресурси вже недоступні.

Повний перелік опубліковано на сайті відомства в розділі "Управління інтелектуальної власності та інновацій".

 

Теги: #інтелектуальна_власність #мінекономіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:59 30.01.2026
Кабмін скасував ліцензування експорту та імпорту літій-іонних акумуляторів

Кабмін скасував ліцензування експорту та імпорту літій-іонних акумуляторів

13:25 29.01.2026
Україна та ОАЕ обговорили розвиток програми Food from Ukraine та розвиток агрохабів

Україна та ОАЕ обговорили розвиток програми Food from Ukraine та розвиток агрохабів

18:37 27.01.2026
Мінекономіки закликає військові частини звертатися до Держпродспоживслужби у разі поставок неякісного харчування

Мінекономіки закликає військові частини звертатися до Держпродспоживслужби у разі поставок неякісного харчування

13:16 22.01.2026
Потреба в імпорті Україною 4 млрд куб. м природного газу стосується всієї зими, загроз імпорту немає – Мінекономіки

Потреба в імпорті Україною 4 млрд куб. м природного газу стосується всієї зими, загроз імпорту немає – Мінекономіки

18:54 20.01.2026
Канада виділить 550 млн грн на програму розвитку сімейних ферм та кооперації в Україні - Мінекономіки

Канада виділить 550 млн грн на програму розвитку сімейних ферм та кооперації в Україні - Мінекономіки

15:11 19.01.2026
Мінекономіки почало напрацьовувати механізми розподілу держдопомоги аграріям з урахуванням рекомендацій Рахункової палати

Мінекономіки почало напрацьовувати механізми розподілу держдопомоги аграріям з урахуванням рекомендацій Рахункової палати

18:46 16.01.2026
Україна та Демократична Республіка Конго підписали меморандум для посилення продбезпеки та розвитку с/г на п’ять років

Україна та Демократична Республіка Конго підписали меморандум для посилення продбезпеки та розвитку с/г на п’ять років

13:23 16.01.2026
Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

14:39 13.01.2026
Системних закриттів супермаркетів немає, держава веде переговори про збільшення постачання генераторів – Мінекономики

Системних закриттів супермаркетів немає, держава веде переговори про збільшення постачання генераторів – Мінекономики

13:31 13.01.2026
Фіннадходження держави на 1-му етапі літієвої УРП "Добра" очікуються у 13% виробленої продукції – Мінекономіки

Фіннадходження держави на 1-му етапі літієвої УРП "Добра" очікуються у 13% виробленої продукції – Мінекономіки

ВАЖЛИВЕ

Низка держорганів зазнали кібератак, які користуються вразливістю Microsoft Office, - Держспецзв’язку

"Київстар" інвестував в енергообладнання з 2022р понад 3,5 млрд грн, може ще подвоїти число генераторів – CEO

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

ОСТАННЄ

Takflix виплатив правовласникам українських фільмів майже 0,5 млн грн в 2025р

Низка держорганів зазнали кібератак, які користуються вразливістю Microsoft Office, - Держспецзв’язку

"Укрпошта" провела рестайлинг та оновила логотип за допомогою Spiilka Design Büro

"Київстар" інвестував в енергообладнання з 2022р понад 3,5 млрд грн, може ще подвоїти число генераторів – CEO

Мінцифри спростувало інформацію про можливу кібератаку на енергосистему

"Укрпошта" планує у 2026 році масштабне оновлення мережі відділень по всій країні

ЄС виділив EUR10млн на розвиток цифрових послуг в Україні - Мінцифри

АМКУ дозволив "Київстару" купити власника сервісу Tabletki.ua

Мін’юст запровадив послугу для громадян, чиї документи не відображаються в "Дії"

Військові вже замовили 240 тисяч дронів за бойові бали через Brave1 Market – Федоров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА