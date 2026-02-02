Мінекономіки опублікувало перелік з 18 сайтів, що можуть порушувати права інтелектуальної власності

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України розповсюдило перелік вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

Згідно з публікацією на сайті міністерства в понеділок, серед джерел, що можуть порушувати такі права: 15 сайтів з піратськими копіями медіа-контенту та три сайти зі шкільними підручниками чи готовими домашніми завданнями.

Деякі ресурси вже недоступні.

Повний перелік опубліковано на сайті відомства в розділі "Управління інтелектуальної власності та інновацій".