Мінцифри спростувало інформацію про можливу кібератаку на енергосистему

Аварійна ситуація в енергетиці, яка призвела до масштабних відключень е/е в кількох областях, не була спричинена кібератакою, повідомило Міністерство цифрової трасформації.

"Аварійна ситуація в енергосистемі не була спричинена кібератакою. Як озвучив президент, аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови", – йдеться в повідомленні міністерства в Телеграм.

Там додали, що українська енергосистема реагує, тривають відновлювальні роботи.

"Завдання – стабілізувати ситуацію найближчим часом", – наголосили в Мінцифри.

Як повідомлялося з посиланням на першого віце-премєра-міністра енергетики Дениса Шмигаля, 31 січня об 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України. Це спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.

За інформацією Міненерго, у Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.

У ЗМІ поширювалося припущення про можливу кібератаку на енергосистему.