Італія спрямувала майже EUR1 млн на посилення кібербезпеки Тернопільської області

Італія профінансувала підвищення кіберстійкості Тернопільської області на суму близько EUR900 тис., повідомило італійське Міністерство закордонних справ.

У відомстві наголосили, що проєкти будуть реалізовані у межах Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, що допомагає Україні протистояти загрозам у кіберпросторі. Ще EUR100 тис Італія спрямувала на підтримку роботи Проєктного офісу Талліннського механізму, що працює в Києві. Таким чином, загальний обсяг підтримки італійською стороною України у кіберсфері склав EUR1 млн.

"Говорячи про безпеку Європи та України, неможливо ігнорувати кібербезпеку, адже вона є ключовою для збереження суспільної стабільності та стійкості. Саме тому Італія твердо налаштована підтримувати Україну в межах Талліннського механізму, посилюючи її кіберспроможність. Така підтримка не лише допомагає реагувати на нагальні виклики, а й закладає основу для повного відновлення України та її довгострокової стійкості після завершення нинішнього конфлікту", – зазначив віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Антоніо Таяні.

Завдяки співпраці з Італією в Тернопільській області буде впроваджено два масштабних кіберпроєкти. Перший передбачає оновлення мережевого та серверного обладнання. Другий спрямований на розбудову захищеної мережі з використанням автоматизованих засобів безпеки. Він також включає навчання персоналу роботі з новими системами, зокрема системами розширеного автоматичного виявлення та реагування на загрози (EDR).

"Ці проєкти є важливим кроком для посилення кіберстійкості Тернопільщини. Вони дозволять модернізувати цифрову інфраструктуру органів влади, підвищити рівень захисту публічних сервісів і забезпечити їхню безперебійну роботу в умовах зростання кіберзагроз. Така міжнародна підтримка на регіональному рівні напряму посилює загальнонаціональну кібербезпеку України", – зазначив заступник начальника Тернопільської ОВА Павло Журба.

Частина внеску Італії буде спрямована Проєктним офісом Талліннського механізму на реалізацію ініціатив, що посилюють кібербезпекову екосистему України як на національному, так і на міжнародному рівнях. Зокрема, Талліннський механізм стане Global Resilience Partner провідної конференції з кібербезпеки Kyiv International Cyber Resilience Forum.

Також Італія в рамках Талліннського механізму підтримає проведення щорічного огляду національної системи кібербезпеки України.

Це дослідження, яке здійснюється Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО України (НКЦК) відповідно до Плану реалізації Стратегії кібербезпеки, дає комплексне уявлення про стан кіберзахищеності країни. Воно охоплює актуальний ландшафт загроз, визначає ключові ризики та містить рекомендації щодо їхнього усунення.

У 2026 році Італія розглядає можливість подальшого поглиблення співпраці з Україною у цифровій сфері, зокрема реалізацію ініціатив із посилення кібербезпеки центральних органів державної влади, включно з Міністерством економіки України.

Італія приєдналася до Талліннського механізму у 2024 році. Під час Конференції з відновлення України, що відбулася в Римі у липні 2025 року, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні підписали декларацію про наміри щодо розвитку довгострокових ініціатив із нарощування кіберспроможностей і зміцнення цифрової інфраструктури України.

Талліннський механізм створено у 2023 році. У його межах вже реалізовано десятки ініціатив для посилення кіберстійкості України. До механізму вже приєдналися: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Франція, Швеція та Фінляндія. Європейський Союз, НАТО і Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі.

Проєктний офіс Талліннського механізму (TMPO) координує реалізацію активностей та сприяє посиленню співпраці між українськими установами й міжнародними партнерами. Ініціатором його створення стало Міністерство цифрової трансформації України. Також офіс співпрацює з Держспецзв’язку, МЗС України, СБУ та НКЦК.