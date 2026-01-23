Інтерфакс-Україна
Телеком
13:12 23.01.2026

Топменеджер "Київстару" неофіційно заперечив угоду з Comfy - ЗМІ

Топменеджер найбільшого українського мобільного оператора "Київстар" неофіційно заперечив факт угоди з найбільшим ритейлером електроніки та побутової техніки Comfy виданню Forbes Ukraine після опублікованого там матеріалу.

За даними Forbes Ukraine, станом на 30 грудня Антимонопольний комітет України (АМКУ) не отримував від "Київстару" заявки на купівлю нових компаній.

Водночас один з інвестбанкірів розповів виданню, що угода близька до завершення.

"Планують оголосити наступного тижня", – сказав він Forbes Ukraine.

Зазначається, що двоє співрозмовників з інвестиційного ринку і екскерівник великого маркетплейсу повідомили, що угода могла відбутися за оцінки Comfy більш як у $300 млн.

В матеріалі вказується, що "Київстар" планує купівлю контрольного пакету акцій. Інший співрозмовник видання підкреслив, що в оператора може бути 51% , а засновник Comfy Станіслав Роніс залишиться керівним партнером.

Крім того, мотивацією "Київстару" в потенційній угоді з Comfy є побудова екосистеми, додав один зі співрозмовників видання, ознайомлений з деталями угоди.

Опитані Forbes Ukraine зауважили, що сума інвестицій, потрібна для перетворення Comfy на маркетплейс, оцінюється приблизно до $5млн, якщо говорити про технічну складову, і в сотні мільйонів інвестицій за умови наздогнати Rozetka.

"Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів - це на 3,6% менше, ніж за попередній рік; водночас кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% - до 15 млн.

Компанія у третьому кварталі 2025 року отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% - до $171 млн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виведення "Київстару" на біржу був його 100%-м власником.

За даними YouControl, власником ТОВ "Комфі Трейд" є Comfy Holdings Limited (100%, Кіпр), кінцевими бенефіціарами - Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.

Як повідомлялося, Comfy за дев’ять місяців 2025 року збільшив виторг на 9,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, до 25,4 млрд грн. За підсумками 2024 року отримав 47 млрд 720,9 млн грн виторгу, що на 27,1% вище від показника 2023-го. 2024 рік став першим, коли компанія перевищила виторг в $1 млрд.

