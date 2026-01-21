Інтерфакс-Україна
Телеком
16:39 21.01.2026

Застосунки Uklon з 22 січня працюватимуть цілодобово у 19 містах України

Онлайн-сервіс таксі Uklon   від 00:00 22 січня розпочинає цілодобову роботу своїх застосунків виклику авто та доставки ще у 16 містах України, а також виділяє  3 млн грн у вигляді промокодів, які буде розподілено у співпраці з органами місцевого самоврядування для підтримки мобільності до/з Пунктів незламності, йдеться у пресрелізі компанії в середу.

Згідно з релізом, серед 16 міст, де працюватимуть застосунки Uklon, - Біла Церква, Вінниця, Житомир, Кременчук, Кропивницький, Полтава, Черкаси, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Кам’янське та Одеса.

"Таким чином, застосунки Uklon працюватимуть цілодобово у 19 містах. Окрім нових міст, послуга залишається доступною 24/7 у Києві, Львові та Ужгороді ", - йдеться у пресрелізі компанії.

Уточнюється, що наразі сервіс не працюватиме у комендантську годину в Буковелі.

Крім того, додається, що через безпекову ситуацію застосунки Uklon для райдерів та драйверів, у комендантську годину не працюватимуть у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Сумах, Харкові, Херсоні та Чернігові.

Uklon нагадав, що станом на 21 січня у зазначених містах для пересування в комендантську годину потрібна перепустка, однак умови можуть змінюватися за рішенням обласних військових адміністрацій.

Як повідомлялось, Uklon  та Bolt від 17 січня розпочали цілодобову роботу в Києві.

Uklon - продуктова сервісна IT-компанія, розробник однойменного онлайн-сервісу виклику авто. З квітня 2025 року стратегічним власником Uklon є один з найбільших національних операторів електронних комунікацій "Київстар", який володіє 97% корпоративних прав Uklon.

Теги: #uklon

