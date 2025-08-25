Uklon за рік збільшив кількість користувачів на 40%

Онлайн-сервіс таксі Uklon у червні 2025 року мав 3,5 млн активних користувачів (monthly active users, MAU), що на 40% більше порівняно із торішнім червнем, йдеться у презентації Kyivstar Group Ltd., яка з квітня цього року є власником 97% Uklon.

Згідно з презентацією, у першому півріччі 2025 року було заброньовано 83 млн поїздок, що на 19,6% більше, ніж в аналогічному періоду 2024 року, а кількість завершених доставок зросла на 35,0% – до 2,2 млн.

Раніше у звіті VEON, материнської компанії "Київстар", повідомлялося, що за підсумками другого кварталу 2025 року Uklon забезпечив $21,7 млн виручки та $9,3 млн EBITDA, було здійснено 41,2 млн поїздок та 1,1 млн доставок. У новій презентації зазначено, що у гривневому виразі виручка у другому кварталі становила 903 млн грн, а EBITDA – 385 млн грн.

У презентації нагадується, що у 2024 році Uklon отримав виручку $67 млн, а її середньорічний темп зростання (CAGR) за останні чотири роки становив 29%. Торік компанія здійснила понад 100 млн поїздок та 3 млн доставок. Uklon мав понад 100 тис. водіїв-партнерів у 29 містах, а 2023 року компанія вийшла на ринок Узбекістану.

"Очікується, що можливості перехресного продажу сприятимуть збільшенню проникнення мультиплей-послуг серед клієнтів "Київстар"", - йдеться у презентації.

Як повідомлялося, найбільший в Україні оператор мобільного зв'язку "Київстар" придбав 97% Uklon за $155 млн.

У квітні-червні 2025 року "Київстар" збільшив консолідований прибуток EBITDA порівняно із аналогічним періодом минулого року на 23,5% - до 6,9 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 25,8% – до 1,86 млрд грн, що було зумовлено значним зростанням у сегментах телекомунікацій та цифрових технологій.