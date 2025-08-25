Інтерфакс-Україна
Телеком
13:59 25.08.2025

Uklon за рік збільшив кількість користувачів на 40%

2 хв читати
Uklon за рік збільшив кількість користувачів на 40%

Онлайн-сервіс таксі Uklon у червні 2025 року мав 3,5 млн активних користувачів (monthly active users, MAU), що на 40% більше порівняно із торішнім червнем, йдеться у презентації Kyivstar Group Ltd., яка з квітня цього року є власником 97% Uklon.

Згідно з презентацією, у першому півріччі 2025 року було заброньовано 83 млн поїздок, що на 19,6% більше, ніж в аналогічному періоду 2024 року, а кількість завершених доставок зросла на 35,0% – до 2,2 млн.

Раніше у звіті VEON, материнської компанії "Київстар", повідомлялося, що за підсумками другого кварталу 2025 року Uklon забезпечив $21,7 млн виручки та $9,3 млн EBITDA, було здійснено 41,2 млн поїздок та 1,1 млн доставок. У новій презентації зазначено, що у гривневому виразі виручка у другому кварталі становила 903 млн грн, а EBITDA – 385 млн грн.

У презентації нагадується, що у 2024 році Uklon отримав виручку $67 млн, а її середньорічний темп зростання (CAGR) за останні чотири роки становив 29%. Торік компанія здійснила понад 100 млн поїздок та 3 млн доставок. Uklon мав понад 100 тис. водіїв-партнерів у 29 містах, а 2023 року компанія вийшла на ринок Узбекістану.

"Очікується, що можливості перехресного продажу сприятимуть збільшенню проникнення мультиплей-послуг серед клієнтів "Київстар"", - йдеться у презентації.

Як повідомлялося, найбільший в Україні оператор мобільного зв'язку "Київстар" придбав 97% Uklon за $155 млн.

У квітні-червні 2025 року "Київстар" збільшив консолідований прибуток EBITDA порівняно із аналогічним періодом минулого року на 23,5% - до 6,9 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 25,8% – до 1,86 млрд грн, що було зумовлено значним зростанням у сегментах телекомунікацій та цифрових технологій.

Теги: #uklon #користувачі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 20.08.2025
Bolt, Uklon та Uber пропонують Києву врегулювати нічні перевезення за львівським зразком

Bolt, Uklon та Uber пропонують Києву врегулювати нічні перевезення за львівським зразком

17:00 31.07.2025
Кількість ідентифікацій через BankID НБУ у першому півріччі зросла на третину

Кількість ідентифікацій через BankID НБУ у першому півріччі зросла на третину

06:13 22.07.2025
Кількість інтернет-користувачів у Китаї в червні перевищила 1,12 млрд

Кількість інтернет-користувачів у Китаї в червні перевищила 1,12 млрд

02:17 11.07.2025
Uklon аналізує Казахстан та Пакистан для можливого розширення – CEO Гришков

Uklon аналізує Казахстан та Пакистан для можливого розширення – CEO Гришков

16:27 05.05.2025
Uklon заявив про підтримку законопроєкту про автоматичний обмін інформацією про доходи з цифрових платформ

Uklon заявив про підтримку законопроєкту про автоматичний обмін інформацією про доходи з цифрових платформ

15:09 25.01.2024
Кількість унікальних користувачів "Дії" перевищила 20 млн осіб

Кількість унікальних користувачів "Дії" перевищила 20 млн осіб

22:21 27.01.2023
Центр протидії дезінформації та Debunk запускають моніторинг із виявлення невиправданих блокувань українських користувачів у соцмережах

Центр протидії дезінформації та Debunk запускають моніторинг із виявлення невиправданих блокувань українських користувачів у соцмережах

00:55 09.04.2021
У роботі Facebook і Instagram фіксуються збої

У роботі Facebook і Instagram фіксуються збої

19:03 05.05.2020
Glovo відзначає зростання кількості користувачів в Україні вдвічі під час карантину

Glovo відзначає зростання кількості користувачів в Україні вдвічі під час карантину

08:40 14.08.2019
Facebook платив сотням підрядників за розшифровку аудіоповідомлень своїх користувачів

Facebook платив сотням підрядників за розшифровку аудіоповідомлень своїх користувачів

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

ОСТАННЄ

Інтегруємо Україну в європейську оборонну індустрію та масштабуємо спільні програми - 1-й віцепремʼєр

TikTok може замінити сотні модераторів у Великій Британії штучним інтелектом

Надходження від "податку на Google" за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах

PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів

Польща стала першим зарубіжним ринком "Нової пошти" з локальним СЕО

Уряд остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП

"Нова пошта" розмістила облігації серії "H" на 1 млрд грн

"Укрпошта" закриває відділення у Костянтинівці

monobank почав розвивати мережу власних терміналів поповнення

Національний освітній проєкт CDTO Campus оголошує набір на лідерську програму з кібербезпеки для управлінців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА