Інтерфакс-Україна
Економіка
17:00 31.07.2025

Кількість ідентифікацій через BankID НБУ у першому півріччі зросла на третину

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Кількість ідентифікацій через BankID НБУ у першому півріччі зросла на третину
Фото: https://bank.gov.ua/

Кількість успішних електронних ідентифікацій користувачів через систему BankID Національного банку України (НБУ) у січні–червні 2025 року зросла на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 50,8 млн, зокрема у другому кварталі - на 3%, до 23,6 млн проти 22,3 млн таких ідентифікацій в аналогічному періоді рік тому.

"Сьогодні надавачі онлайн-послуг (і не тільки фінансових) дедалі частіше використовують інструменти підтвердження особи своїх користувачів. У цифровому світі це стає запорукою якісного сервісу. Ми бачимо, що Система Bank ID НБУ є одним із затребуваних інструментів на ринку дистанційних послуг", – зазначила заступник директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Василєва.

Станом на 30 червня 2025 року до системи BankID НБУ входили 39 банків-ідентифікаторів та 110 абонентів – надавачів послуг. Упродовж першого півріччя до неї приєдналися ще три нові абоненти: фінансова компанія, що надає онлайн-кредити; сервіс онлайн-запису до лікарів та на медичні консультації; а також платформа побутових послуг – зокрема, ремонту, клінінгу та перевезень.

Зазначається, що  з 1 червня 2025 року Система BankID НБУ працює за новою версією специфікації взаємодії абонентського вузла з центральним вузлом. Серед ключових змін — обов’язок абонента-ідентифікатора завчасно інформувати користувача про перелік персональних даних, які будуть передані, а також про назву абонентського вузла до надання згоди.

Також встановлено часові обмеження на дійсність посилання для переходу до платіжного застосунку банку та оновлено вимоги щодо обробки й передачі даних, які містяться в електронній анкеті.

Теги: #bankid #користувачі #нбу

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