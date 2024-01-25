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15:09 25.01.2024

Кількість унікальних користувачів "Дії" перевищила 20 млн осіб

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Кількість унікальних користувачів "Дії" перевищила 20 млн осіб

Кількість унікальних користувачів застосунку "Дія" за минулий рік зросла на майже 1,4 млн осіб, або на 7,5%, до більше ніж 20 млн, повідомило Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) в четвер.

"Найзручніший у світі застосунок перетнув позначку у 20 мільйонів унікальних користувачів", - написав віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення до січня 2023 року кількість унікальних користувачів застосунку "Дія" зросла приблизно на 2,85 млн, або на 18%, - до 18,6 млн. У травні 2023 року було досягнуто позначки 19 млн користувачів.

На сьогодні в застосунку "Дія" доступні понад 30 сервісів і 14 документів.

Теги: #користувачі #дія

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