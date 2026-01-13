Інтерфакс-Україна
Культура
10:09 13.01.2026

Виконавець Khayat стане 10-м фіналістом нацвідбору на "Євробачення-2026"

1 хв читати
Виконавець Khayat стане 10-м фіналістом нацвідбору на "Євробачення-2026"

У застосунку "Дія" завершилося голосування за десятого фіналіста національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026", найбільше голосів отримав виконавець Khayat (Андрій Хайат).

Загалом у голосування взяло учать понад 283 тис. користувачів "Дії", з яких за Khayat проголосувало 32,4%, а далі відсотки розподілилися наступним чином: Mon Fia - 17,3%, Марта Адамчук - 15,4%, Karyotype - 12,8%, Oks - 11,5% і Anstay - 10,6%.

Таким чином Khayat потрапляє до десятки фіналістів нацвідбору, до якого журі раніше уже відібрало 9 учасників: Jerry Heil, Laud, Leléka, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force і ЩукаРиба.

Khayat уже вчетверте бере участь у нацвідборі на "Євробачення" (2019, 2020, 2025 і 2026 роках), і втретє опиняється серед фіналістів.

Раніше "Суспільне" анонсувало новий формат презентації пісень фіналістів нацвідобу на "Євробачення-2026". Зокрема, 15 січня о 19:00 в Origin Stage відбудеться жива презентація пісень у форматі концерту.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

Теги: #євробачення #голосування #дія #фіналісти

