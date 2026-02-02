Інтерфакс-Україна
Культура
21:50 02.02.2026

У Гарварді відкрили виставку українського художника

Фото: Harvard University

У Гарвардському університеті в Сполучених Штатах відкрилася виставка графічної серії українського художника та активіста Давид Чичкан With Ribbons and Flags, 2022–2024, що репрезентує частину його творчості, створеної в період повномасштабної російсько-української війни, повідомили організатори експозиції. 

Про це повідомляється на сайті Harvard University.

Проєкт експонується у рамках програми Temerty Contemporary Ukraine Program при Українському науковому інституті Гарвардського університету та триватиме протягом кількох тижнів на майданчиках інституту. 

Серія With Ribbons and Flags об’єднує роботи, створені Чичканом у 2022–2024 роках, що поєднують графічні образи, стрічки, прапори та символіку, яка відображає сучасні суспільно-політичні процеси в Україні. Частина цих робіт була показана в Україні, а виставка в Гарварді є першою міжнародною презентацією цієї серії. 

Чичкан (1986–2025) - український графік і активіст, чия творчість поєднувала політичну сатиру, соціальну критику та культурні алюзії. Він працював у жанрах водяної графіки, плаката та візуальної інсталяції, використовуючи як фольклорні мотиви, так і сучасні графічні рішення. 

Організатори виставки зазначили, що метою експозиції є не лише ознайомлення американської публіки з мистецтвом сучасної України, а й створення контексту для розуміння ролі образотворчого мистецтва у війні, культурній ідентичності та соціальній солідарності. 

Експозиція привернула увагу представників мистецьких і академічних кіл, а також стала частиною ширшої програми популяризації українського сучасного мистецтва за кордоном.

 

Теги: #чичкан #виставка #гарвард

