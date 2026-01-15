Інтерфакс-Україна
Культура
16:40 15.01.2026

У Київській картинній галереї триває виставка про мистецькі династії України

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Автор: Ольга Левкун 

У Національному музеї «Київська картинна галерея» триває виставка «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство», присвячена творчості представників 35 українських художніх родин, яких поєднують родинні зв’язки, спадковість мистецьких традицій та водночас прагнення до художнього оновлення.

Експозиція відкрилася 26 грудня 2025 року та працюватиме до 1 березня 2026 року. Проєкт демонструє, як мистецькі традиції передаються й трансформуються крізь покоління, формуючи діалог між класиками та сучасними митцями.

У виставці представлено майже 170 творів живопису, графіки та скульптури з колекції галереї. Хронологічні межі експонатів охоплюють період від 1930-х років і до сьогодення, що дозволяє простежити розвиток українського образотворчого мистецтва майже за сто років.

Більшість представлених митців належать до київської мистецької школи, водночас окремі династії репрезентують художні традиції Одеси та Закарпаття. Серед родин, чиї твори представлені в експозиції, — Яблонські-Отрощенки-Атаяни, Григор’єви, Толкачови-Болдиреви, Сиротенки-Вовки, Подерв’янські, Тартаковські, Красні-Ольхови, Бабаки, Бабенцови-Ступаченко, Попінови-Кохаль-Цариковські, Гречаники, Синькевичі, Рижихи-Неледви, Чичкани, Аполлонови-Придувалови, Вайсберги-Сологубови, Вештаки-Остроменські та інші.

Експозиція побудована за хронологічним принципом — від родин, чиї засновники увійшли в українське мистецтво в першій половині ХХ століття, до кількох наступних поколінь митців. Частина династій представлена двома або трьома генераціями, а творчість окремих художників подано розширеними тематичними блоками.

Олена Боримська, завідувачка відділу наукової виставково-експозиційної роботи музею, розповіла проєкту “Культура” агентства "Інтерфакс-Україна", що ключовим меседжем проєкту є поєднання спадковості та новаторства.

«Цю виставку відвідувачі сприймають як своєрідну енциклопедію київської мистецької школи. Тут представлено різні покоління, різні художні мови — від робіт 1930-х років до сучасності. Це великий обсяг матеріалу, який справді вражає своєю енциклопедичністю. Водночас основний меседж проєкту — спадкоємність і новаторство, адже в кожній родині простежується власний процес внутрішнього оновлення художньої мови», — зазначила Боримська.

Вона також наголосила, що виставка не має комерційного виміру: «Ми принципово не оцінюємо експозицію в грошовому еквіваленті. Якщо говорити лише про корпус творів Тетяни Яблонської, представлений у нашій колекції, — це вже неоціненне надбання. Її роботи нині розпорошені в різних зібраннях, у тому числі за межами України, а в нас представлено одразу одинадцять творів».

За словами Боримської, проєкт дає можливість простежити еволюцію художників у часі, зокрема через їхню роботу поза студією, на пленерах у різних середовищах, що дозволяє глибше зрозуміти трансформацію індивідуального стилю.

Виставка проходить у приміщенні Національної картинної галереї за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство». Національний музей «Київська картинна галерея», Київ, 13.01.2026

 

Теги: #мистецький_родовід #виставка #галерея #боримська

