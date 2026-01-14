Дикий театр переніс виставу через відсутність опалення

Фото: Дикий театр

Дикий театр у Києві переніс показ вистави "Кицюня" на 22 лютого 2026 року через неможливість обігріти сцену, спричинену аварійними відключеннями електроенергії. Про це повідомила пресслужба театру в Instagram.

Як уточнюють у театральній спільноті, аварійні вимкнення електропостачання та холод у приміщенні Сцени 6 у Довженко-Центрі унеможливили проведення показу в комфортних умовах, через що дату перенесли. Квитки на виставу залишаються дійсними; глядачі можуть за бажанням обміняти їх на іншу дату чи іншу виставу.