15:34 14.01.2026

Дикий театр переніс виставу через відсутність опалення

Дикий театр у Києві переніс показ вистави "Кицюня" на 22 лютого 2026 року через неможливість обігріти сцену, спричинену аварійними відключеннями електроенергії. Про це повідомила пресслужба театру в Instagram.

Як уточнюють у театральній спільноті, аварійні вимкнення електропостачання та холод у приміщенні Сцени 6 у Довженко-Центрі унеможливили проведення показу в комфортних умовах, через що дату перенесли. Квитки на виставу залишаються дійсними; глядачі можуть за бажанням обміняти їх на іншу дату чи іншу виставу. 

За даними видань, низка інших київських театрів також відчуває холод під час вистав через проблеми з опаленням на тлі енергетичної ситуації в місті. 

