21:29 14.12.2025

Українська та американська делегації продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок

Зусилля щодо посередництва у очікуванному припиненні вогню між Україною та Росією, які розпочалися у Берліні за участю президента України Володимира Зеленського та представників американської адміністрації Дональда Трампа, продовжаться у понеділок, повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

Переговори тривають вже кілька годин, але конкретні пропозиції поки невідомі.

Зазначається, що уряд США, очевидно, попередньо визнав перспективи успіху, оскільки направив свою делегацію до Німеччини лише за умови наявності такої перспективи.

Росія ставиться до переговорів із підозрою. Радник глави Кремля Юрій Ушаков заявив російському державному телебаченню, що внесок європейців та України в мирний план президента США Дональда Трампа "навряд чи буде конструктивним".

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив переніс переговорів на понедідок.

"Вже 5+ годин було, завершили на сьогодні, домовились продовжити завтра зранку", - сказав він журналістам.

Раніше повідомлялося, що окрім Зеленського на зустрічі присутні секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров, начальник Генерального штабу Міноборони України Андрій Гнатов, перший заступний глава МЗС Сергій Кислиця та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз. З "української сторони" в зустрічі бере також участь федеральний канцлер Фрідріх Мерц.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Берліна для зустрічей з українською делегацією та європейськими лідерами. Згідно з фото, в зустрічі з американського боку бере також участь верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

 

