21:56 04.01.2026

Рубіо: США не ведуть війну проти Венесуели

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати ведуть війну проти наркотрафіку з Венесуели, що загрожує національній безпеці США.

"Я маю на увазі, що ми ведемо війну проти організацій, які займаються наркотрафіком, а не проти Венесуели", - сказав Рубіо в програмі Meet the Press на каналі NBC News у неділю.

Він також зазначив, що США бажають світлого майбутнього для Венесуели та переходу країни до демократії.

"Усе це чудово, і ми всі хочемо цього. Але ми говоримо про те, що відбудеться протягом наступних двох-трьох тижнів, двох-трьох місяців, і як це пов’язано з національними інтересами Сполучених Штатів", - додав він.

Рубіо додав, що Ніколас Мадуро, перебуваючи при владі у Венесуелі, не співпрацював із США для досягнення цілей щодо боротьби з наркотрафіком з Південної Америки.

 

Теги: #венесуела #рубіо #сша

