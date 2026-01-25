Трамп заявив, що під час рейду на Мадуро США застосували секретну зброю "The Discombobulator"

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час спецоперації із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро американські військові застосували нову секретну зброю, яку він назвав "The Discombobulator", повідомляє New York Post.

"The Discombobulator (секртна зброя - ІФ-У) Мені не дозволено про нього говорити. Я дуже хотів би розповісти", - зазначив президент США.

За його словами, ця зброя дозволила нейтралізувати обладнання ворога та уникнути жертв серед американських військових.

"Вони так і не змогли запустити ракети. У них були російські та китайські ракети, і жодну вони не запустили. Ми увійшли, вони тиснули кнопки — і нічого не працювало. Вони були готові до нас", - сказав Трамп.

Очевидці описували ефекти зброї як інтенсивну звукову хвилю, яка призвела до втрати свідомості та кровотечі з носа у охоронців Мадуро. Один із них зазначив: "Ми всі почали кровоточити з носа. Дехто блював кров’ю. Ми падали на землю, не могли рухатися. Після цієї звукової зброї — чи чогось подібного — ми навіть не могли встати". Інший свідок додав, що "наступне, що ми побачили — дрони, багато дронів, які літали над нашими позиціями. Ми не знали, як реагувати".

Джерело: https://nypost.com/2026/01/24/us-news/trump-reveals-to-the-post-secret-discombobulator-weapon-was-crucial-to-venezuelan-raid-on-maduro/