Інтерфакс-Україна
Події
04:46 25.01.2026

Трамп заявив, що під час рейду на Мадуро США застосували секретну зброю "The Discombobulator"

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час спецоперації із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро американські військові застосували нову секретну зброю, яку він назвав "The Discombobulator", повідомляє New York Post.

"The Discombobulator (секртна зброя - ІФ-У) Мені не дозволено про нього говорити. Я дуже хотів би розповісти", - зазначив президент США.

За його словами, ця зброя дозволила нейтралізувати обладнання ворога та уникнути жертв серед американських військових.

"Вони так і не змогли запустити ракети. У них були російські та китайські ракети, і жодну вони не запустили. Ми увійшли, вони тиснули кнопки — і нічого не працювало. Вони були готові до нас", - сказав Трамп.

Очевидці описували ефекти зброї як інтенсивну звукову хвилю, яка призвела до втрати свідомості та кровотечі з носа у охоронців Мадуро. Один із них зазначив: "Ми всі почали кровоточити з носа. Дехто блював кров’ю. Ми падали на землю, не могли рухатися. Після цієї звукової зброї — чи чогось подібного — ми навіть не могли встати". Інший свідок додав, що "наступне, що ми побачили — дрони, багато дронів, які літали над нашими позиціями. Ми не знали, як реагувати".

Джерело: https://nypost.com/2026/01/24/us-news/trump-reveals-to-the-post-secret-discombobulator-weapon-was-crucial-to-venezuelan-raid-on-maduro/

Теги: #зброя #венесуела #секретна #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:37 25.01.2026
Лідерка німецької ультраправої партії AfD виступила проти постачання зброї Україні

Лідерка німецької ультраправої партії AfD виступила проти постачання зброї Україні

00:32 25.01.2026
Американські чиновники допустили можливу зустріч Путіна та Зеленського після переговорів в Абу-Дабі -ЗМІ

Американські чиновники допустили можливу зустріч Путіна та Зеленського після переговорів в Абу-Дабі -ЗМІ

23:39 24.01.2026
У Міннеаполісі агент ICE вбив громадянина США, Трамп підтримав операцію, після чого спалахнули протести та критика демократів

У Міннеаполісі агент ICE вбив громадянина США, Трамп підтримав операцію, після чого спалахнули протести та критика демократів

22:33 24.01.2026
Віткофф назвав переговори в Абу-Дабі дуже конструктивними та анонсував їх продовження наступного тижня

Віткофф назвав переговори в Абу-Дабі дуже конструктивними та анонсував їх продовження наступного тижня

21:40 24.01.2026
Росія та Україна вели частину переговорів в Абу-Дабі без участі США - ЗМІ

Росія та Україна вели частину переговорів в Абу-Дабі без участі США - ЗМІ

08:14 22.01.2026
Троє українців звільнено з незаконного утримання у Венесуелі - Сибіга

Троє українців звільнено з незаконного утримання у Венесуелі - Сибіга

19:54 20.01.2026
Китай не передав РФ жодної готової одиниці озброєння - Буданов

Китай не передав РФ жодної готової одиниці озброєння - Буданов

09:37 20.01.2026
Українці розцінюють дії США у Венесуелі переважно як намагання захопити її ресурси – КМІС

Українці розцінюють дії США у Венесуелі переважно як намагання захопити її ресурси – КМІС

08:58 16.01.2026
Трамп прийняв Нобелівську премію миру від Мачадо: Такий чудовий жест взаємної поваги

Трамп прийняв Нобелівську премію миру від Мачадо: Такий чудовий жест взаємної поваги

01:15 16.01.2026
Венесуельська політикиня Мачадо під час зустрічі передала Трампу свою Нобелівську премію миру

Венесуельська політикиня Мачадо під час зустрічі передала Трампу свою Нобелівську премію миру

ВАЖЛИВЕ

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

Зачинені чотири станції метро "червоної лінії" на лівому березі в Києві - КМДА

Число померлих в Україні у 2025р перевищило число народжених майже у 2,9 раза – Мінюст

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 119 ворожих атак - Генштаб

Внаслідок ворожих атак на Київщині пошкоджено понад 20 будинків, четверо людей поранено

У Слов’янську двоє підлітків постраждали внаслідок атак ворожих FPV-дронів - МВА

Понад 160 бригад працюють над відновленням тепла в Києві, у Чернігові без електропостачання залишалося понад 400 тис. споживачів

ВІТКОФФ НАЗВАВ ПЕРЕГОВОРИ В АБУ-ДАБІ ДУЖЕ КОНСТРУКТИВНИМИ ТА АНОНСУВАВ ЇХ ПРОДОВЖЕННЯ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ

Понад 800 тис. абонентів у Києві залишилися без світла через масовану атаку РФ - Шмигаль

Стармер і Трамп обговорили необхідність сталого припинення вогню в Україні

Трамп попередив Канаду про ризик 100% мита у разі торговельної угоди з Китаєм

"Укренерго" в неділю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

У Києві вибухотехніки знешкодили нездетоновану частину балістичної ракети – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА