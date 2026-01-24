Інтерфакс-Україна
09:19 24.01.2026

Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен такий російський удар по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО.

"Кожен такий російський удар по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО. Не можна заплющувати очі на ці удари, потрібно відповідати, і відповідати силою. Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів. Кожна ракета до Patriot, NASAMS, усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру й пройти людям холод зими", - написав він у телеграмі.

Він наголосив на необхідності обов’язкової реалізації домовленностей щодо ППО з президентом Дональдом Трампом у Давосі.

Зеленський зазначив також, що вночі Росія випустила понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. "Під ударами Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. У Харкові пошкодили пологовий будинок, гуртожиток, де мешкали переселенці, медичний коледж і житлові будинки", - пише він

За словами президента, станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є дитина. У столиці та регіоні головною мішенню для росіян була енергетика.

Усі необхідні служби зараз працюють на місцях російських ударів, ліквідовують усі наслідки.

