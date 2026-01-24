Окупанти влучили у будівлю кондитерської фабрики Roshen в Києві, загибла і 2 з 4 поранених вночі у столиці були саме там

Фото: https://t.me/oleksiihoncharenko

Одна жінка загинула і двоє людей постраждали внаслідок влучання у виробничу будівлю компанії Roshen в Голосієвському районі Києва під час ракетно-дронової атаки російських окупантів по Києву в ніч на суботу.

"У Голосіївському районі внаслідок обстрілу руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики. Одна людина загинула та ще двоє отримали травми", - повідомляється в телеграм-каналі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в місті Києві у суботу вранці, без уточнення про яку саме фабрику йдеться.

Усього в Києві, за їх даними, одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення внаслідок нічної атаки.

Народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар уточнила, що від прямого удару дрона "Шахед" на фабриці Рошен загинула жінка. "Вона працювала у виробничому цеху, аби на ранок люди мали свіжу продукцію… цех теж має серйозні руйнування… Ще двоє працівників поранені. Також вже немає фонтану і ковзанки, які добре знали кияни", - написала вона у Facebook вранці.

Сюмар переконана, що удар по фабриці був завданий прицільно.

"Це стимулює докладати ще більше зусиль на допомогу ЗСУ", - написала вона.

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив "про одну загиблу та велику кількість поранених працівників", але не уточнив кількість поранених на фабриці. "Уражень зазнали як виробничі, так і офісні приміщення. Окрім потужностей підприємства, були пошкоджені площа з ковзанкою і фонтан", - написав він у Телеграм.

Гончаренко також опублікував фото пошкодженої під час нічної атаки виробничої будівлі фабрики Roshen в Києві, яка виходить фасадом на вулицю. В одному з корпусів фабрики зруйнований верхній поверх, в інших вибиті вікна. Будівля, яка зазнала руйнувань – сусідня з корпусом, на даху якого змонтований логотип компанії.

Корпорація Roshen у 2025 році посідає 27 місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва складає близько 300 тис. тонн продукції на рік.

Мережа фірмових магазинів Roshen в Україні налічує близько 70 магазинів у різних регіонах країни. Перший відкрився у 2009 році у Києві.

Згідно даних сервісу Opendatabot, у 2023 році ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" отримала 11,387 млн грн чистого прибутку прти 984 тис. грн чистого збитку роком раніше, виручка підприємства більшилася з 903,19 млн грн до 1,272 млрд грн.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син п'ятого президента України (2014-2019), нині народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Олексій Порошенко.