Інтерфакс-Україна
Події
10:15 24.01.2026

Окупанти влучили у будівлю кондитерської фабрики Roshen в Києві, загибла і 2 з 4 поранених вночі у столиці були саме там

3 хв читати
Окупанти влучили у будівлю кондитерської фабрики Roshen в Києві, загибла і 2 з 4 поранених вночі у столиці були саме там
Фото: https://t.me/oleksiihoncharenko

Одна жінка загинула і двоє людей постраждали внаслідок влучання у виробничу будівлю компанії Roshen в Голосієвському районі Києва під час ракетно-дронової атаки російських окупантів по Києву в ніч на суботу.

"У Голосіївському районі внаслідок обстрілу руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики. Одна людина загинула та ще двоє отримали травми", - повідомляється в телеграм-каналі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в місті Києві у суботу вранці, без уточнення про яку саме фабрику йдеться.

Усього в Києві, за їх даними, одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення внаслідок нічної атаки.

Народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар уточнила, що від прямого удару дрона "Шахед" на фабриці Рошен загинула жінка. "Вона працювала у виробничому цеху, аби на ранок люди мали свіжу продукцію… цех теж має серйозні руйнування… Ще двоє працівників поранені. Також вже немає фонтану і ковзанки, які добре знали кияни", - написала вона у Facebook вранці.

Сюмар переконана, що удар по фабриці був завданий прицільно.

"Це стимулює докладати ще більше зусиль на допомогу ЗСУ", - написала вона.

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив "про одну загиблу та велику кількість поранених працівників", але не уточнив кількість поранених на фабриці. "Уражень зазнали як виробничі, так і офісні приміщення. Окрім потужностей підприємства, були пошкоджені площа з ковзанкою і фонтан", - написав він у Телеграм.

Гончаренко також опублікував фото пошкодженої під час нічної атаки виробничої будівлі фабрики Roshen в Києві, яка виходить фасадом на вулицю. В одному з корпусів фабрики зруйнований верхній поверх, в інших вибиті вікна. Будівля, яка зазнала руйнувань – сусідня з корпусом, на даху якого змонтований логотип компанії.

Корпорація Roshen у 2025 році посідає 27 місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва складає близько 300 тис. тонн продукції на рік.

Мережа фірмових магазинів Roshen в Україні налічує близько 70 магазинів у різних регіонах країни. Перший відкрився у 2009 році у Києві.

Згідно даних сервісу Opendatabot, у 2023 році ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" отримала 11,387 млн грн чистого прибутку прти 984 тис. грн чистого збитку роком раніше, виручка підприємства більшилася з 903,19 млн грн до 1,272 млрд грн.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син п'ятого президента України (2014-2019), нині народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Олексій Порошенко.

Теги: #атака_рф #гончаренко #дснс #roshen

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:19 24.01.2026
Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

09:07 24.01.2026
Знову майже 6 тис. будинків Києва без опалення після нічної ворожої атаки - Кличко

Знову майже 6 тис. будинків Києва без опалення після нічної ворожої атаки - Кличко

14:52 23.01.2026
Голова ТСК Гончаренко запросив генпрокурора на засідання комісії для надання пояснень щодо операції "Мідас"

Голова ТСК Гончаренко запросив генпрокурора на засідання комісії для надання пояснень щодо операції "Мідас"

13:59 23.01.2026
Двоє загиблих, троє постраждалих через удар ворожого БпЛА по цивільному автомобілю у Харківській області

Двоє загиблих, троє постраждалих через удар ворожого БпЛА по цивільному автомобілю у Харківській області

19:36 22.01.2026
Одна людина загинула, ще семеро поранені через російський удар по Запоріжжю – ДСНС

Одна людина загинула, ще семеро поранені через російський удар по Запоріжжю – ДСНС

14:39 22.01.2026
Окупанти влучили у житловий будинок у Дніпрі – мер

Окупанти влучили у житловий будинок у Дніпрі – мер

13:35 22.01.2026
Глава МВС: водолази ДСНС ліквідували пошкодження труби ТЕЦ в умовах морозу до –15 °C

Глава МВС: водолази ДСНС ліквідували пошкодження труби ТЕЦ в умовах морозу до –15 °C

13:05 22.01.2026
Росіяни вдарили по Кривому Рогу, постраждали 5 людей – ОВА

Росіяни вдарили по Кривому Рогу, постраждали 5 людей – ОВА

15:31 21.01.2026
Трагічно загинув член правління "Укренерго" Олексій Брехт

Трагічно загинув член правління "Укренерго" Олексій Брехт

14:54 20.01.2026
Свириденко: станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо

Свириденко: станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо

ВАЖЛИВЕ

Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

Зачинені чотири станції метро "червоної лінії" на лівому березі в Києві - КМДА

Число померлих в Україні у 2025р перевищило число народжених майже у 2,9 раза – Мінюст

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

ОСТАННЄ

США посилює тиск на іранський тіньовий флот – посол Стефанішина

ППО знешкодила вночі один з найвищих відсотків дронів та ракет, випущених з РФ по Україні, але є влучання на 17 локаціях – ПС ЗСУ

"Укренерго" ввело аварійні відключення в кількох областях після нічного обстрілу РФ

ППО України знешкодило 15 ракет та 357 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях

Сотні тисяч абонентів залишилися без світла на Чернігівщині через ворожі атаки

Зачинені чотири станції метро "червоної лінії" на лівому березі в Києві - КМДА

Окупанти за добу втратили 930 осіб та 88 од. спецтехніки - Генштаб

Шлюбів в Україні у 2025р побільшало на 10,2%, а розлучень поменшало на 23,4% – Мінюст

Число померлих в Україні у 2025р перевищило число народжених майже у 2,9 раза – Мінюст

До 19 зросла кількість постраждалих у Харкові - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА