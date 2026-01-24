Інтерфакс-Україна
Події
08:58 24.01.2026

Сотні тисяч абонентів залишилися без світла на Чернігівщині через ворожі атаки

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/eleringAS/

Сотні тисяч абонентів залишилися без електропостачання внаслідок ворожих атак у Чернігівській області, повідомили в "Чернігівобленерго".

"Рашисти пошкодили важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлені сотні тисяч споживачів", - сказано в повідомленні в Facebook.

Як повідомляється, енергетики працюють над відновленням, однак через безпекову ситуацію цей процес може затягнутися.

 

