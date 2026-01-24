Інтерфакс-Україна
Події
08:09 24.01.2026

Шлюбів в Україні у 2025р побільшало на 10,2%, а розлучень поменшало на 23,4% – Мінюст

В Україні 2025 року було зареєстровано 165,59 тис. шлюбів, що на 10,2%, або 15,38 тис. більше, ніж 2024 року, свідчить звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції.

Згідно із ним, одночасно кількість зареєстрованих розірвань шлюбу впала на 23,4%, або на 8,01 тис. – до 26,28 тис., у тому числі за рішенням суду – на 27,9%, до 0,95 тис.

У 2024 році ситуація була зворотною: кількість шлюбів скоротилася на 19,3% за збільшення кількості розлучень на 42,2%.

За даними Мінюсту, у другому півріччі 2025 року порівняно із першим число зареєстрованих шлюбів зросло на 41,4% – до 96,99 тис., тоді як число зареєстрованих розлучень – на 7,1%, до 13,59 тис.

Якщо в середньому по Україні на одне розлучення минулого року приходилося 6,3 шлюби, то найвищим цей показник є у Києві – 10, Львівській та Закарпатській – 8,7 та 8,6 рази, а також у Рівненській області – у 8,3 рази. Тоді як найменшим цей показник виявився у Запорізькій, Черкаській, Харківській, Полтавській, Вінницькій та Івано-Франківській, де він склав від 4,3 до 4,8 разів.

Згідно із даними Мінюсту, у довоєнному 2021 році в Україні було зареєстровано 214,01 шлюбів та 29,59 тис. розлучень, тоді як у рік початку війни кількість шлюбів зросла до 222,89 тис., а кількість розлучень зменшилася до 17,89 тис.

 

Теги: #розлучення #шлюби #статистика

