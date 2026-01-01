Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Ворог обстрілював Харків 728 разів протягом 2025 року, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Постраждали: 973 людини, серед них 106 дітей. Загинули: 41 людина, серед них 3 дитини", — написав Терехов у телеграм-каналі.

Він також зазначив, що тривалість повітряних тривог у Харкові в області була суттєво меншою, ніж в області.

"Повітряна тривога в області — 2403 сигнали, 4791 год 20 хв (це 200 діб). У Харкові — 1826 сигналів, 2590 год 56 хв (це 108 діб). Загальна тривалість тривог у місті зменшилась на 2201 годину — на 46% менше, ніж по області. Це важливо для роботи, навчання, лікарень, транспорту — для нашого щоденного життя", — написав Терехов.