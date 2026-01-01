Інтерфакс-Україна
Події
13:34 01.01.2026

Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

1 хв читати
Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Ворог обстрілював Харків 728 разів протягом 2025 року, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Постраждали: 973 людини, серед них 106 дітей. Загинули: 41 людина, серед них 3 дитини", — написав Терехов у телеграм-каналі.

Він також зазначив, що тривалість повітряних тривог у Харкові в області була суттєво меншою, ніж в області.

"Повітряна тривога в області — 2403 сигнали, 4791 год 20 хв (це 200 діб). У Харкові — 1826 сигналів, 2590 год 56 хв (це 108 діб). Загальна тривалість тривог у місті зменшилась на 2201 годину — на 46% менше, ніж по області. Це важливо для роботи, навчання, лікарень, транспорту — для нашого щоденного життя", — написав Терехов.

Теги: #харків #обстріли #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:09 01.01.2026
Росіяни 10 раз обстріляли Донеччину, одна людина загинула

Росіяни 10 раз обстріляли Донеччину, одна людина загинула

09:15 01.01.2026
За добу на Сумщині травмувався 25-річний чоловік, 37 населених пунктів зазнали обстрілів

За добу на Сумщині травмувався 25-річний чоловік, 37 населених пунктів зазнали обстрілів

09:00 01.01.2026
За добу ворог обстріляв 8 населених пунктів Харківщини, постраждали двоє цивільних - ОВА

За добу ворог обстріляв 8 населених пунктів Харківщини, постраждали двоє цивільних - ОВА

08:31 01.01.2026
ОВА: Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок обстрілів Херсонщини за добу

ОВА: Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок обстрілів Херсонщини за добу

07:43 01.01.2026
Волинська область зазнала масованої атаки БпЛА: є влучання в об’єкти критичної інфраструктури та масштабні відключення світла - ОВА

Волинська область зазнала масованої атаки БпЛА: є влучання в об’єкти критичної інфраструктури та масштабні відключення світла - ОВА

07:34 01.01.2026
Одеса в новорічну ніч зазнала кількох хвиль атак ударних БпЛА: зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків

Одеса в новорічну ніч зазнала кількох хвиль атак ударних БпЛА: зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків

21:30 31.12.2025
Запоріжжя зазнало повторного ворожого удару: постраждала багатоповерхівка, поранено одну людину

Запоріжжя зазнало повторного ворожого удару: постраждала багатоповерхівка, поранено одну людину

14:07 31.12.2025
Затримано чоловіка, який стріляв у військовослужбовця ТЦК у Харкові

Затримано чоловіка, який стріляв у військовослужбовця ТЦК у Харкові

08:59 31.12.2025
Мешканець Ківшарівки у Харківській області загинув внаслідок ворожого обстрілу - ОВА

Мешканець Ківшарівки у Харківській області загинув внаслідок ворожого обстрілу - ОВА

13:52 30.12.2025
Під час обстрілу Одещини пошкоджено об’єкти у портах "Південний", "Чорноморськ" та судно із зерном під прапором Панами

Під час обстрілу Одещини пошкоджено об’єкти у портах "Південний", "Чорноморськ" та судно із зерном під прапором Панами

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

ОСТАННЄ

Через авіаудар по екопарку під Харковом постраждали вольєри з птахами

SpaceX у 2025 році провела 165 запусків ракет Falcon 9 та п'ять тестових польотів місячної ракети Starship

Двох громадян засуджено до 15 років ув’язнення за участь у бойових діях проти України

У найближчі дні морози в Україні відступлять

Свириденко: Впровадження щорічної прогресивної винагороди для військових потребуватиме значного фінpecypcу

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі локомотивного депо в Ковелі, у Конотопі уражено вантажні вагони –

УЧХ підтримав Вишгород під час блекауту

На Запоріжжі внаслідок ворожого удару майже 4 тис. абонентів залишилися без електропостачання – ОВА

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

Зеленський: Якщо удари РФ не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА