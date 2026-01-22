Інтерфакс-Україна
08:48 22.01.2026

За добу обстрілів на Харківщині під ударами були 3 населені пункти, постраждала одна людина – ОВА

Протягом минулої доби російських ударів зазнали три населені пункти Харківської області, внаслідок обстрілів постраждала одна людина, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Ківшарівка постраждала 74-річна жінка.

"Ворог активно застосовував по харківщині різні види озброєння: 1 КАБ; 2 БпЛА типу "Герань-2"; 1 fpv-дрон", - йдеться в повідомленні Синєгубова у Телеграм.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок у селі Губарівка, а також зафіксовано пошкодження на відкритій території в селі Катричівка. В Ізюмському районі пошкоджено дорогу в селі Студенок.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

