Інтерфакс-Україна
Події
08:58 22.01.2026

Росіяни завдали 726 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області - ОВА

1 хв читати
Росіяни завдали 726 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області - ОВА

У Запорізькій області російські війська за добу завдали 726 ударів по 30 населених пунктах, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Зокрема, війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Розумівці, Юльївці, Гуляйполю, Залізничному, Долинці, Воздвижівці, Гуляйпільському, Рівному та Верхній Терсі.

"396 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Новомиколаївку, Островське, Марʼївку, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Білогірʼя, Дорожнянку, Варварівку, Солодке та Добропілля", - йдеться в повідомленні у Телеграм-каналі.

П’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню зафіксовано по території Гуляйполя, Залізничного, Щербаків і Малої Токмачки. Ще 310 артилерійських ударів завдано по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Дорожнянці, Варварівці, Солодкому та Добропіллю.

"Надійшло 56 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автівок", - підсумував Федоров.

Окрім того, в результаті ворожої атаки поранень зазнав чоловік: "Чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя".

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:04 22.01.2026
Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку на Одещині, евакуйовано 58 людей – ОВА

Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку на Одещині, евакуйовано 58 людей – ОВА

08:48 22.01.2026
За добу обстрілів на Харківщині під ударами були 3 населені пункти, постраждала одна людина – ОВА

За добу обстрілів на Харківщині під ударами були 3 населені пункти, постраждала одна людина – ОВА

07:52 22.01.2026
За добу на Херсонщині внаслідок російських атак загинула людина, шестеро поранених

За добу на Херсонщині внаслідок російських атак загинула людина, шестеро поранених

09:18 21.01.2026
П'ятеро мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

П'ятеро мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

08:57 20.01.2026
Одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

07:34 20.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

18:57 19.01.2026
Семеро людей постраждали від ворожих обстрілів на Дніпропетровщині

Семеро людей постраждали від ворожих обстрілів на Дніпропетровщині

08:28 19.01.2026
Упродовж доби поранено троє людей внаслідок ударів РФ по 34 населених пунктах Запорізької області

Упродовж доби поранено троє людей внаслідок ударів РФ по 34 населених пунктах Запорізької області

23:51 18.01.2026
Одна людина поранена внаслідок удару по Запоріжжю — ОВА

Одна людина поранена внаслідок удару по Запоріжжю — ОВА

00:40 18.01.2026
Ворожа атака на Вільнянськ призвела до знеструмлення міста - ОВА

Ворожа атака на Вільнянськ призвела до знеструмлення міста - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Віткофф на українському сніданку у Давосі анонсував свій візит до Москви у п’ятницю для припинення війни

Віткофф задоволений зустріччю з командою України у Давосі: все зводиться до одного питання, яке можна вирішити

Через російські обстріли в Україні в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

ЦВК пропонує 6-місячний підготовчий період після припинення воєнного стану перед початком виборочого процесу

Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

ОСТАННЄ

Бельгія не може конфіскувати заарештовані російські активи, адже Європа не веде війну з Росією – прем’єр-міністр

Столтенберг: ми не можемо змінити думки Путіна, але можемо змінити його розрахунки

Віткофф на українському сніданку у Давосі анонсував свій візит до Москви у п’ятницю для припинення війни

Фінляндія може багато зробити для безпеки в Арктиці – Стубб

Віткофф задоволений зустріччю з командою України у Давосі: все зводиться до одного питання, яке можна вирішити

Уже 78 університети підтвердили впровадження "зимового вступу" на "нульовий курс" - Міносвіти

Стубб не впевнений, що РФ схвалить 20-пунктний план і закликає посилити на неї тиск

Рютте в Давосі: наш головний ворог – Росія

ПС ЗСУ: за ніч знешкоджено 80 ворожих БпЛА із 94, є влучання на 10 локаціях

Довгострокова безпека, верховенство права та реформи є основою залучення інвесторів до України – глава BlackRock

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА