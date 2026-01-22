Росіяни завдали 726 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області - ОВА

У Запорізькій області російські війська за добу завдали 726 ударів по 30 населених пунктах, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Зокрема, війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Розумівці, Юльївці, Гуляйполю, Залізничному, Долинці, Воздвижівці, Гуляйпільському, Рівному та Верхній Терсі.

"396 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Новомиколаївку, Островське, Марʼївку, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Білогірʼя, Дорожнянку, Варварівку, Солодке та Добропілля", - йдеться в повідомленні у Телеграм-каналі.

П’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню зафіксовано по території Гуляйполя, Залізничного, Щербаків і Малої Токмачки. Ще 310 артилерійських ударів завдано по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Дорожнянці, Варварівці, Солодкому та Добропіллю.

"Надійшло 56 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автівок", - підсумував Федоров.

Окрім того, в результаті ворожої атаки поранень зазнав чоловік: "Чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя".