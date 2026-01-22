Довгострокова безпека, верховенство права та реформи є основою залучення інвесторів до України – глава BlackRock

Довгострокові інвестори, з якими працює провідна інвесткомпанія BlackRock по всьому світу, які дуже зацікавлені допомогти Україні у відновленні, бачать надзвичайно важливою умовою довгострокову та рішучу безпеку, а також верховенство права та продовження реформ, заявив головний виконавчий директор BlackRock Ларрі Фінк (Larry Fink).

"Це основа для всього, що йде далі. Це важлива основа для реконструкції", – сказав він на Українському сніданку у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму у четвер, організованого Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Фінк зазначив, що капітал має багато шляхів розвитку, але зазвичай він йде за можливостями.

"Але можливості виникають, коли є безпека, передбачуваність і, що важливо, і я хочу підкреслити це для України, верховенство права. Не навпаки", – ще раз наголосив глава BlackRock.

За його словами, уряди лідирують у питаннях миру та безпеки, тоді як приватний сектор йде за ними, як тільки ці умови створені.

"Це не просто питання реконструкції. У моїх розмовах з українським урядом це питання економічного напрямку. Майбутнє України залежатиме від того, чи зможе вона встановити сильне управління, абсолютну прозорість та систему реформ, необхідну для залучення довгострокових інвестицій, довгострокового капіталу та глибшої інтеграції в європейський та світовий глобальні ринки капіталу", – наголосив Фінк.

На його думку, необхідно зібрати разом політиків, інвесторів, бізнес-лідерів в одній кімнаті, щоб відповідальність кожного була чіткою, а зусилля узгодженими, і це завдання є посильним.

"Якби ми могли показати ці фундаментальні питання миру, безпеки, верховенства права та напрямку, в якому уряд вестиме Україну для всіх її людей, я міг би … сказати, що капітал є, доступний, і він готовий бути частиною цього", – зазначив глава BlackRock.

За його словами, капітал прагне справедливої прибутковості, тож він міг би залучити на таких умовах до України суверенні фонди добробуту, пенсійні фонди, страхові компанії.

"І я справді вірю, що між фундаментальними питаннями державного сектору, над якими працюють ЄС та Сполучені Штати, приватний капітал буде поруч", – підсумував Фінк.