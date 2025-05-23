Інтерфакс-Україна
Інвестиції
09:17 23.05.2025

Європейські DFI та приватні інвестори з координацією ЄС долучаться до створення структурованого фонду в Україні

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Європейські DFI та приватні інвестори з координацією ЄС долучаться до створення структурованого фонду в Україні

Україна та партнери разом працюють над створенням структурованого фонду для підтримки інвестицій у ключові галузі української економіки: інфраструктуру, енергетику, промисловість, агросектор, високі технології, освіту та медицину, повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

"Ми бачимо цікавість від декількох провідних інституційних фондів розвитку до участі в програмі UIF (Ukraine Investment Framework) і чекаємо оголошень щодо їх проєктів найближчим часом. Цей процес вже запущено, але для потреб відновлення нам потрібно ще більше зусиль", – пояснив Соболев у Facebook необхідність створення такого додаткового фонду.

Він нагадав, що завдяки інструментам зниження ризиків, передбаченим UIF, вже вдалося залучити інвестиції в інфраструктуру, МСП, "зелену" енергетику та інновації, але потреба у дієвих механізмах значно більша.

"Тому ми разом з партнерами працюємо над створенням європейської інвестиційної платформи, яка поєднає ресурси держави й бізнесу та відповідатиме стандартам ЄС",  - зазначив перший заступник міністра.

За його словами, цього тижня в Парижі під час спеціального заходу за участі представників Єврокомісії, французького уряду, провідних європейських DFI (Proparco, KfW, CIP), керуючих фондів (Amundi, Natixis) та найбільших українських приватних інвестфондів обговорювалось питання розширення та створення нових фінансових механізмів, які допоможуть залучити більше приватного капіталу у відновлення країни.

Соболев також повідомив, що обговорив з генеральним директором державного інвестбанку Франції Bpifrance Ніколя Дюфорку можливість створення цільового фінансового інструменту для підтримки інвестицій у відбудову.

"Уже в липні сподіваємося представити напрацювання щодо запуску спеціального венчурного фонду, орієнтованого на Україну. Це допоможе залучити більше французького приватного сектору до проєктів з відновлення", – зазначив перший заступник міністра.

Він додав, що на зустрічі йшла мова також про можливість розширити програму страхування для французьких компаній, зокрема експортерів, за рахунок "розблокування" цієї активності у межах уже наявного інструменту Bpifrance, проаналізувавши потреби українського бізнесу та французьких виробників.

Зазначається, що наступним кроком планується представити наступні кроки з мобілізації приватного капіталу на Конференції з відновлення України URC-2025, що відбудеться 10–11 липня у Римі.

"Питання надважливе: за останніми підрахунками, мінімум третину відбудови України мають покрити приватні інвестиції. І це вимагає ефективних рішень з подолання дефіциту фінансування і мобілізації приватного капіталу в економіку вже зараз", - додав Соболев у Facebook.

Теги: #dfi #фонд #інвестори #соболев

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