Інтерфакс-Україна
Інвестиції
17:08 30.12.2025

Air China купить 60 літаків Airbus за $9,5 млрд

1 хв читати

Китайська авіакомпанія Air China оголосила про підписання угоди про купівлю у європейського аерокосмічного концерну Airbus 60 літаків A320neo загальною каталожною вартістю близько $9,5 млрд.

Очікується, що поставка літаків буде здійснюватися з 2028 року по 2032 рік, йдеться в прес-релізі Air China.

Раніше у вівторок China Aircraft Leasing повідомила про те, що її підрозділ CALC (Британські Віргінські острови) домовився про купівлю 30 літаків A320neo у Airbus. Днем раніше китайські авіакомпанії Spring Airlines і Juneyao Airlines оголосили про плани придбати відповідно 30 і 25 літаків A320.

Теги: #air_china

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:23 09.02.2020
Air China скасує частину рейсів в США через коронавірус

Air China скасує частину рейсів в США через коронавірус

ВАЖЛИВЕ

Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій

Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

Захід під час війни опосередковано зробив великі інвестиції в Україну – Яценюк

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

ОСТАННЄ

S1 REIT виплатив перший мільйон дивідендів інвесторам дохідної нерухомості

2026 рік може стати точкою стратегічного перелому для системи європейської безпеки – експерти

Дунай став ключовим логістичним коридором для України та елементом безпеки всієї Європи

Перетин кордонів і спільні інвестиції мають стати драйвером економічної співпраці України та Румунії

Румунія заявила про намір стати логістичним хабом відбудови України – голова Сенату Абрудян

Оновлення законодавства про критичні мінерали є ключем для залучення інвестицій у видобуток в Україні – експерти

Румунія, Молдова та Україна розвиватимуть "стратегічний трикутник сполучення" для відбудови – учасники панелі в Бухаресті

До масштабних проєктів з відбудови України готові лише окремі румунські компанії – експерти форуму в Бухаресті

Україна будує "цифровий щит" на основі хмарної інфраструктури та інтеграції з кіберекосистемою НАТО і ЄС

Приватний сектор є ключовим чинником відбудови України за умови наявності фінансових і страховий інструментів – учасники форуму в Бухаресті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА