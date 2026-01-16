Інтерфакс-Україна
Інвестиції
18:39 16.01.2026

Dragon Capital вже зібрав у Rebuild Ukraine Fund $102,5 млн за цілі $250 млн та розпочинає його інвестдіяльність

Провідна українська інвестиційна компанія Dragon Capital оголошує про успішне перше закриття обсягом $105 млн свого нового фонду прямих інвестицій Rebuild Ukraine Fund (REBUF) заявленим обсягом $250 млн та старт інвестиційної діяльності по всій країні.

"Наша компанія вклала $20 млн. Решта 5 інвесторів – це міжнародні фінансові організації, Development Financial Institutions (DFI) європейських країн. На жаль, поки що немає приватних інвесторів, багато дивляться, але не готові робити такі інвестиції з горизонтом 10 років, поки не закінчилась війна", – сказав засновник Dragon Capital Томаш Фіала в дискусії Центра економічної стратегії у п’ятницю, присвяченій головним трендам року для української економіки.

У релізі зазначається, що це перший від початку повномасштабної війни фонд, який зміг залучити капітал для інвестування у реальні активи в Україні.

"Інвестиційний фокус фонду охоплює малі та середні підприємства (МСБ), а також більші компанії в Україні у секторах, важливих для економічної стійкості та відновлення", – сказано в документі.

Згідно з ним, йдеться, зокрема, про виробництво споживчих товарів і послуг, охорону здоров’я, фармацевтику, фінансові послуги, сектори, дотичні до аграрного, виробництво будівельних матеріали, роздрібну торгівлю та технології.

"Компанії малого та середнього бізнесу становлять основу економіки України, але через війну стикаються з серйозною нестачею капіталу", — наголосив керуючий директор, голова напрямку прямих інвестицій Dragon Capital Андрій Носок.

Зазначається, що перше закриття стало можливим завдяки сильній підтримці провідних інституцій розвитку (DFI), включно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК, IFC), Norfund, BIO - the Belgian Investment Company for Developing Countries та іншими, разом із Dragon Capital.

Фіала зазначив, що реальна сума фінансування може бути суттєва більша, бо на акціонерний капітал, який вкладатиме фонд, можна використовувати як кредитне плече для залучення додаткових коштів.

Носок на Конференції з відновлення України у Римі в липні 2025 року повідомив, що Dragon Capital займається інвестиціями в приватний капітал в Україні 25 років, у тому числі з 2010 року управляє фондами прямих інвестицій. REBUF – це третій такий фонд, який дотримується тієї самої стратегії, що й попередні. Згідно з презентацією REBUF, розмір інвестицій в компанії – $7-30 млн.

IFC та ЄБРР раніше оголосили, що інвестують по $25 млн кожен у фонд REBUF, Norfund – $15 млн.

Dragon Capital - одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів.

Компанію засновано 2000 року в Києві. За словами її засновника та керівника Фіали, наразі до портфелю інвестицій групи входить майже 50 різних компаній або проєктів нерухомості. Компанія за 2015-го по 2021 рік інвестувала в Україну близько $700 млн без урахування реінвестицій.

