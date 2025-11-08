Захід під час війни опосередковано зробив великі інвестиції в Україну – Яценюк

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк переконаний, що приватні інвестиції в Україну під час війни неможливі, тим не менше, країни Заходу, зокрема і США, вже зробили їх в нашу країну опосередковано.

На запитання під час інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", як можна привабити інвесторів під час війни, він відповів: "Гляньте на ліміти світових банків. На Україну – нуль".

"Будьмо реалістами, жодної приватної інвестиції сьогодні в Україну ніхто робити не буде. Можуть надходити і надходять єдині інвестиції, гарантовані країнами західного світу на підтримку України. Або кредитно-гарантійними агентствами. Банк може дати гроші, якщо знає, у випадку ризиків їх покриють з федерального чи державного бюджету країни, де розташований банк", - пояснив експрем’єр.

При цьому голова КБФ зазначив, що "Захід опосередковано вже зробив великі інвестиції з користю для себе".

"Подивіться на передану Україні зброї і той обсяг, на який Захід замовив собі нової. Сотні мільярдів доларів. Саме про це я казав Кіту Келлогу (спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог – ІФ-У) у Брюсселі: дивіться, найкраща інвестиція для США – інвестиція в Україну. Все, що ви дали нам, спрацювало, як ніколи. Ми наполовину роззброїли російську армію, сухопутні сили Росії. Ви не несете втрат у живій силі, а у Росії, яка є однією з ключових екзистенційних загроз для вас, мільйон вбитих і поранених. Не кажу вже про вашу зброю, яку ви протестували на українському полі бою", - пояснив Яценюк.