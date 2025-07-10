Інвестиції в Україну потребують безпеки, необхідне довготривале мирне врегулювання – Келлог

Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог відзначив залежність майбутніх інвестицій у відбудову України від можливості довготривалого мирного врегулювання в країні.

"Інвестиції в Україну залежать від стабільної безпекової ситуації. Інвесторам потрібна впевненість, а інвесторам потрібні гарантії того, що будь-яка досягнута мирна угода забезпечить довгострокову безпеку. Саме тому наші зусилля щодо забезпечення миру спрямовані не лише на досягнення тимчасового припинення вогню, а й на досягнення всеохоплюючого та постійного мирного врегулювання", - сказав Келлог на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер.