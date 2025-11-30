Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій

Фото: https://www.facebook.com/oksana.markarova/

(розширена)

Президент України Володимир Зеленський у неділю оголосив про призначення Оксани Маркарової радником президента із питань відбудови України та інвестицій.

"Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою. Ми забезпечуємо Україні здатність захищатися та в щоденному режимі вже майже чотири роки протистояти повномасштабній російській агресії. Попри всі складнощі ми забезпечуємо Україні необхідну зброю, системи ППО, достатній ресурс для внутрішньої стійкості", - написав він у Телеграмі.

Зеленський зазначив, що призначення Маркарової посприяє реалізації довгострокової мети відбудови та економічного розвитку країни.

"Окрім фундаментальної мети захисту незалежності та щоденної роботи заради виживання України, маємо довгострокову мету – забезпечити для України можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток. Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати", - зазначив він.

Відповідний указ президента України №872/2025 про призначення Маркарової радником президента України з питань відбудови України та інвестицій оприлюднено на сайті Офісу президента України.

В повідомленні на сайті зазначається, що нещодавно Оксана Маркарова завершила каденцію надзвичайного та повноважного посла України в США (2021–2025 рр.) та представника України в Організації американських держав.

"Вона має значний досвід в управлінні публічними фінансами та приватним капіталом, а також у залученні інвестицій. Під час роботи на керівних посадах у Міністерстві фінансів України Оксана Маркарова створила урядову агенцію UkraineInvest та Фонд підтримки стартапів", - додають у повідомленні.

Зазначається, що радниця консультуватиме президента країни з питань, пов’язаних із покращенням бізнес-клімату, посиленням фінансової стійкості держави, залученням інвестицій та плануванням відбудови разом зі стратегічними партнерами України.