Інтерфакс-Україна
Інвестиції
13:14 30.11.2025

Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій

2 хв читати
Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій
Фото: https://www.facebook.com/oksana.markarova/

(розширена)

Президент України Володимир Зеленський у неділю оголосив про призначення Оксани Маркарової радником президента із питань відбудови України та інвестицій.

"Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою. Ми забезпечуємо Україні здатність захищатися та в щоденному режимі вже майже чотири роки протистояти повномасштабній російській агресії. Попри всі складнощі ми забезпечуємо Україні необхідну зброю, системи ППО, достатній ресурс для внутрішньої стійкості", - написав він у Телеграмі.

Зеленський зазначив, що призначення Маркарової посприяє реалізації довгострокової мети відбудови та економічного розвитку країни.

"Окрім фундаментальної мети захисту незалежності та щоденної роботи заради виживання України, маємо довгострокову мету – забезпечити для України можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток. Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати", - зазначив він.

Відповідний указ президента України №872/2025 про призначення Маркарової радником президента України з питань відбудови України та інвестицій оприлюднено на сайті Офісу президента України.

В повідомленні на сайті зазначається, що нещодавно Оксана Маркарова завершила каденцію надзвичайного та повноважного посла України в США (2021–2025 рр.) та представника України в Організації американських держав.

"Вона має значний досвід в управлінні публічними фінансами та приватним капіталом, а також у залученні інвестицій. Під час роботи на керівних посадах у Міністерстві фінансів України Оксана Маркарова створила урядову агенцію UkraineInvest та Фонд підтримки стартапів", - додають у повідомленні.

Зазначається, що радниця консультуватиме президента країни з питань, пов’язаних із покращенням бізнес-клімату, посиленням фінансової стійкості держави, залученням інвестицій та плануванням відбудови разом зі стратегічними партнерами України.

Теги: #маркарова #радник #інвестиції #оксана_маркарова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:12 27.11.2025
Україна хоче приєднатися до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо соціальних інновацій та інвестиційної політики

Україна хоче приєднатися до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо соціальних інновацій та інвестиційної політики

17:47 26.11.2025
"Хмельницькобленерго" інвестувало в підготовку до ОЗП майже 80 млн грн

"Хмельницькобленерго" інвестувало в підготовку до ОЗП майже 80 млн грн

12:17 18.11.2025
"Запоріжсталь" скерувала 370 млн грн на комплекс капремонтів, за рік інвестує більше 1 млрд грн

"Запоріжсталь" скерувала 370 млн грн на комплекс капремонтів, за рік інвестує більше 1 млрд грн

16:11 14.11.2025
Зеленський обговорив з Маркаровою можливі напрямки майбутньої співпраці

Зеленський обговорив з Маркаровою можливі напрямки майбутньої співпраці

11:35 14.11.2025
IFC та ЄБРР інвестують по $25 млн у фонд Rebuild Ukraine Fund Dragon Capital

IFC та ЄБРР інвестують по $25 млн у фонд Rebuild Ukraine Fund Dragon Capital

16:18 11.11.2025
Ексзаступнику міністра соцполітики вручили підозру через нереалізовану пограму "E-Social" - СБУ

Ексзаступнику міністра соцполітики вручили підозру через нереалізовану пограму "E-Social" - СБУ

11:15 08.11.2025
Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

10:29 08.11.2025
Захід під час війни опосередковано зробив великі інвестиції в Україну – Яценюк

Захід під час війни опосередковано зробив великі інвестиції в Україну – Яценюк

10:07 06.11.2025
Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися про стимулювання інвестицій в оборону

Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися про стимулювання інвестицій в оборону

16:11 05.11.2025
"ДТЕК Мережі" інвестували майже 3 млрд грн у підготовку мереж до нового опалювального сезону

"ДТЕК Мережі" інвестували майже 3 млрд грн у підготовку мереж до нового опалювального сезону

ВАЖЛИВЕ

Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

Захід під час війни опосередковано зробив великі інвестиції в Україну – Яценюк

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

Інвестиції в Україну потребують безпеки, необхідне довготривале мирне врегулювання – Келлог

ОСТАННЄ

Виробництво біоклею з гороха з інвестиціями EUR40 млн стартувало в ІП "Коростень" компанії Юрушева

Норвезький Ukraine Investment Fund інвестує близько 100 млн крон в M10 Industrial Park у Львові

IFC інвестує $25 млн в Rebuild Ukraine Fund компанії Dragon Capital

Швейцарія інвестує CHF9 млн у проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні

Партнери інвестують EUR 3 млн у відновлення української культури – Бережна

Данія інвестує 10 млн данських крон в українську культуру – Бережна

KAN Development інвестував $120 млн у будівництво навчальних закладів під час війни

Люди готові інвестувати кошти у зрозумілі фінансові інструменти накопичення - Улютін

Стефанчук: 0,25% ВВП кожної європейської держави на оборону України — це інвестиція в безпеку регіону

Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА