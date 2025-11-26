"Хмельницькобленерго" інвестувало в підготовку до ОЗП майже 80 млн грн

Загальний обсяг ремонтної кампанії АТ "Хмельницькобленерго" за дев’ять місяців 2025 року склав 76,3 млн грн, повідомив оператор системи розподілу Хмельницької області.

За словами керівника "Хмельницькобленерго" Святослава Козленка, наведеними в повідомленні компанії у Facebook, для товариства пріоритетом є впровадження сучасного обладнання та технологій, які дозволяють в автоматичному режимі локалізувати пошкоджені ділянки мережі та миттєво перезаживити споживачів від резервних ліній, що є ключовим елементом надійної та сучасної системи розподілу.

Згідно з повідомленням, було відремонтовано приблизно 700 трансформаторних підстанцій і розподільних пунктів, що удвічі перевищує запланований обсяг і стало вагомою частиною підготовки до ОЗП.

Крім того, фахівці ОСР також відремонтували, зокрема, 262 силових трансформатори 6-20 кВ, 972 км повітряних ліній електропередачі, в тому числі замінивши на нові 1206 опор та майже 6000 ізоляторів, відновили 299 пошкоджених кабельних ліній 0,4-10 кВ, розчистили від гілок 2683 км трас ЛЕП.

Зазначається, що на лініях 0,4-20 кВ було змонтовано більше 150 км сучасного самоутримного ізольованого проводу, який значно знижує ризики коротких замикань, та влаштовано 2291 ізольований ввід до житлових будинків. Також, як вказує компанія, змонтовано 29 сучасних вакуумних вимикачів замість запланованих 3, більше 2050 обмежувачів напруги проти запланованих 600 та 29 пристроїв релейного захисту та автоматики.

"Обсяг робіт за 3 квартали 2025 року на 10-15% перевищив запланований", – уточнило "Хмельницькобленерго".

Компанія зазначила, що частина обладнання – трансформатори, вимикачі, ізолятори, кабельно-провідникова продукція були надані підприємству міжнародними донорами, в т.ч. і через Фонд підтримки енергетики України.

Як повідомлялося, АТ "Хмельницькобленерго", 70% акцій якого належать державі, входить в державну групу АТ "Українські розподільні мережі".