"Хмельницькобленерго" та EDF узгодили технічні параметри модернізації електромереж в межах проєкту переходу на напругу 20 кВ

Представники АТ "Хмельницькобленерго" та французької EDF International Networks узгодили технічні параметри модернізації обладнання електромереж у межах розробки проєктно-кошторисної документації у грантовому проєкті переходу на напругу 20 кВ.

"Модернізація передбачає переведення електромереж на напругу 20 кВ, що відповідає прийнятим в ЄС стандартам, та поліпшить надійність розподілу електроенергії. Фінансування в обсязі EUR13 млн здійснюється за грантом уряду Франції", – повідомляється на сайті "Хмельницькобленерго" у понеділок.

Як зазначили у товаристві, "Хмельницькобленерго" та EDF продовжують реалізовувати проєкт вартістю EUR13 млн з підвищення стійкості мереж розподілу електроенергії. Суть проєкту – у модернізації та цифровізації електромереж, підстанцій (ПС), розподільних пунктів, зміни напруги мережі з 10 до 20 кВ.

"Це єдиний такий проєкт в Україні, що виконуватиметься за грантові кошти", – доповнили в обленерго.

В рамках проєкту вже затверджено ескізні проєкти підстанцій та мереж 0,4/20 кВ, проведено геодезичне дослідження зони проєктування мереж та ПС, визначено критерії та вимоги захисту каналів передачі даних.

Згідно з проєктом, у межах обраної локації буде переведено електромережі на напругу 20 кВ, що дасть змогу значно поліпшити надійність розподілу електроенергії для 19 тисяч клієнтів. На двох підстанціях буде встановлено по два трансформатори 10/20 кВ, також на кожній з ПС буде встановлено по одному розподільному пристрою 20 кВ. За розрахунками, також буде прокладено 50 км кабельних ліній напругою 20 кВ і переведено 82 трансформаторних підстанції на напругу 20 кВ. Повз кабелі одразу прокладатимуться оптоволоконні лінії для побудови ефективної системи телеметрії, з виведенням інформації на робоче місце диспетчера.

За словами першого заступника гендиректора "Хмельницькобленерго" Юрія Маєвського, робочі зустрічі між його товариством та EDF в раках реалізації проєкту відбуваються по декілька разів на тиждень.

"Ми доклали багато зусиль для підготовки та реалізації проєкту. Він буде важливим для розвитку всієї енергетики України за сучасними європейськими технологіями. В результаті буде сформовано чіткий план модернізації та розвитку електромереж області. І це стане прикладом для інших регіонів країни", – зазначив він.

У "Хмельницькобленерго" нагадали, що грантовий проєкт реалізовується в межах угоди між урядами України та Франції щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки, а також спрямований на виконання меморандуму між Міністерством енергетики України та EDF International Network.