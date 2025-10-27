Інтерфакс-Україна
19:39 27.10.2025

"Хмельницькобленерго" відмовилося від будівництва повітряних ЛЕП у містах зі щільною забудовою

АТ "Хмельницькобленерго" ухвалило нову технічну політику, яка передбачає зміну підходів до будівництва та модернізації електромереж і їх автоматизації, удосконалення технологій обслуговування та ремонтів обладнання, впровадження новітніх екологічних технологій розподілу та враховує регіональні особливості будівництва електромереж.

Як повідомило товариство на своєму сайті, реалізація вказаної політики вже розпочата та є основою розробки інвестиційної програми "Хмельницькобленерго" на 2026 рік.

"Цей документ – дороговказ для технічного розвитку компанії, він закладає підвалини для сучасних методів та принципів роботи технічного персоналу операторів системи розподілу (ОСР), їх роботи з механізмами та обладнанням", – заявив директор зі стратегічного розвитку та інвестицій "Хмельницькобленерго" Валерій Людмирський.

Він зазначив, що згідно з документом, компанія відмовляється від будівництва повітряних ліній електропередачі (ЛЕП) у містах зі щільною забудовою. Це зокрема стосується таких міст як Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Шепетівка.

"Електромережі у цих містах і так складні, немає сенсу будувати щільне павутиння, адже є ще канали зв’язку. Все разом це захаращує місто і відбирає простір, якого і так не багато. Натомість кабельні лінії дозволять передбачити резерв потужності, а також будуть більш безпечними для громадян", – пояснив Людмирський.

Загалом ключові зміни та нововведення програми передбачають також автоматизацію електромереж, їх стійкість та безпеку, відмову від будівництва ліній електропередачі напругою 35 кВ з переходом на будівництво ЛЕП напругою 20 кВ та 110 кВ.

Окрім суто технічних рішень, "Хмельницькобленерго" прийняло і стилістичне нововведення. Відтепер при будівництві нових підстанцій енергетики будуть більше уваги приділяти стилістиці забудови мікрорайону, житлового комплексу та облаштовувати зовнішній вигляд будівель у відповідності до стилю цих комплексів та мікрорайонів.

 

Теги: #хмельницькобленерго #леп

