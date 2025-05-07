На Полтавщині через атаку БпЛА без світла понад 900 абонентів

В середу ввечері через атаку ударних безпілотників окупаційної армії РФ у Полтавському районі сталося аварійне відключення електроенергії, повідомив глава обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут.

"Сьогодні ввечері у Полтавському районі працювала ППО. Через падіння уламків БпЛА сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла залишилися понад 900 побутових абонентів", - сказано в Телеграмі.

За словами Когута, аварійні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання.