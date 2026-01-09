Володимир Когут повідомив про відхід з посади т.в.о. начальника Полтавської ОВА

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив про свій відхід з посади т.в.о. начальника ОВА.

"Сьогодні я залишаю посаду т.в.о. начальника Полтавської ОВА. Завершуючи роботу на цій посаді, насамперед хочу подякувати всім, з ким мав честь працювати. Дякую команді ОВА за професіоналізм, витримку й відповідальність у ці нелегкі для країни часи", – зазначив Когут.

Він також висловив подяку громадам області та їх головам за спільні досягнення, серед яких системне фінансування потреб Сил оборони, реалізація обласних ветеранських програм, розвиток ветеранського спорту, покращення умов для ВПО, ремонт доріг, здобутки в освітній сфері та розвиток міжнародного партнерства.

Особливо Когут подякував жителям Полтавщини за довіру та підтримку. "Особлива подяка жителям Полтавщини – неймовірно щирим та гостинним, людям із справжньою українською душею. Щиро вдячний вам за довіру, підтримку й спільне розуміння того, що сила регіону починається з єдності людей", – додав він.

Керівник ОВА висловив вдячність Збройним Силам, Силам ППО, ДСНС, правоохоронцям та енергетикам за допомогу у подоланні наслідків ворожих обстрілів. "Для мене це був важливий і відповідальний етап служіння Полтавській області та Україні. Дякую за спільну роботу і цей досвід. Вдячний Президенту та Уряду за довіру та підтримку. Рухаємося далі. Слава Україні!" – підсумував Когут.