12:15 08.11.2025

На Полтавщині через нічну атаку РФ пошкоджено майно трьох підприємств критичної інфраструктури

На Полтавщині через нічну атаку РФ пошкоджено майно трьох підприємств критичної інфраструктури
На Полтавщині унаслідок ракетно-дронової атаки вночі на суботу пошкоджено майно трьох підприємств критичної інфраструктури, повідомила Полтавська обласна прокуратура.

"На Полтавщині унаслідок ракетно-дронової атаки травмований чоловік та пошкоджено майно трьох підприємств критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі.

Повідомляється, що через влучання та падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт. У Лубенському районі – адміністративну будівлю, інші приміщення локомотивного депо, а також локомотиви, які перебували на технічному обслуговуванні. У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової промисловості. Множинні осколкові поранення отримав 43-річний працівник.

Як повідомлялося, наразі у містах Кременчук та Горішні Плавні Полтавської області через ворожі удари відсутнє електропостачання.

Через пошкодження залізничної інфраструктури на Полтавщині суттєво затримується низка поїздів.

