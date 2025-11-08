На Полтавщині через нічну атаку РФ пошкоджено майно трьох підприємств критичної інфраструктури
На Полтавщині унаслідок ракетно-дронової атаки вночі на суботу пошкоджено майно трьох підприємств критичної інфраструктури, повідомила Полтавська обласна прокуратура.
"На Полтавщині унаслідок ракетно-дронової атаки травмований чоловік та пошкоджено майно трьох підприємств критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі.
Повідомляється, що через влучання та падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт. У Лубенському районі – адміністративну будівлю, інші приміщення локомотивного депо, а також локомотиви, які перебували на технічному обслуговуванні. У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової промисловості. Множинні осколкові поранення отримав 43-річний працівник.
Як повідомлялося, наразі у містах Кременчук та Горішні Плавні Полтавської області через ворожі удари відсутнє електропостачання.
Через пошкодження залізничної інфраструктури на Полтавщині суттєво затримується низка поїздів.