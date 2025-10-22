Інтерфакс-Україна
07:21 22.10.2025

Влучання у об'єкти нафтогазової промисловості внаслідок нічних атак ворога зафіксовано у Полтавській області - ОВА

Об'єкти нафтогазової інфраструктури пошкоджено внаслідок нічної атаки росіян у Миргородському районі, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут у телеграм-каналі.

"Цієї ночі ворог вкотре атакував Полтавщину. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Когут у Телеграм.

 

