Інтерфакс-Україна
Події
21:46 23.12.2025

Загиблих та постраждалих внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоповерхівку в Чернігові не виявлено

1 хв читати
Фото: https://t.me/bryzynskyi

Загиблих і постраждалих внаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку у Чернігові немає, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський в телеграм-каналі станом на 21:40 вівторка.

"Пожежу повністю ліквідовано. Загиблих і поранених серед цивільного населення немає. Дві людини перебувають у стані шоку, їм надається необхідна допомога. Газові та електромережі не пошкоджені, перебоїв у постачанні не зафіксовано. Теплопостачання було пошкоджене, протягом п’яти годин теплопостачання планується відновити", - написав Брижинський у Телеграм.

 

