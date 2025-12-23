Загиблих та постраждалих внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоповерхівку в Чернігові не виявлено

Фото: https://t.me/bryzynskyi

Загиблих і постраждалих внаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку у Чернігові немає, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський в телеграм-каналі станом на 21:40 вівторка.

"Пожежу повністю ліквідовано. Загиблих і поранених серед цивільного населення немає. Дві людини перебувають у стані шоку, їм надається необхідна допомога. Газові та електромережі не пошкоджені, перебоїв у постачанні не зафіксовано. Теплопостачання було пошкоджене, протягом п’яти годин теплопостачання планується відновити", - написав Брижинський у Телеграм.